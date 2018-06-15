"Suruç'taki saldırıyla ilgili somut birtakım olaylar var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis'te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır." dedi.

Soylu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın silahlı saldırıda yaşamını yitiren ağabeyinin cenaze töreni için geldiği kentte AA muhabirine soruşturma süreciyle ilgili bilgi verdi.

"Müessif olayla karşı karşı karşıyayız ama bu müessif olayın çok önceden tahrik edicileri var, anlaşılıyor ki PKK seçimin sonucuna doğru eski usullerini devreye sokmak istiyor. Bunu da yine siyaseti araç olarak kullanarak gerçekleştirmek istiyor." diyen Soylu, buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Soylu, şöyle devam etti:

"İdari ve adli soruşturma devam ediyor ama somut birtakım olaylar var. Yaklaşık 3-4 gün önce ve daha önceki dönemlerde de HDP'nin 6. sıra milletvekili adayı (İsmail Kaplan), bizatihi milletvekilimizi Meclis'te daha önce yapılan bir tartışmadan dolayı hedef göstermektedir ve bunu sürekli olarak tırmandırmaktadır. O adamın dağ kadrosuyla ilişkili olduğu ve burada bu talimatları da oradan aldığı yönünde değerlendirmeler vardır, o kadar açık ve net. Zannediyorlar ki burada 'Milletimize eğer böyle bir korku salarsak ve bu seçimde veya bundan sonraki süreçte istediğimizi yapabilme kabiliyetine sahip olabiliriz.' Şunu açık yüreklilikle söylemek isterim, kim Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişse bu olayların müsebbibi de odur. O kadar basit, kim bu olayları bu noktaya taşımak istiyor ve gayret gösteriyorsa, kim buradan güç alarak seçimi özgür ve hür biçimde oy kullanmayı kısıtlamak istiyorsa, Selahattin Demirtaş’ı kimin ziyaret ettiğine bakmak lazım. Yine burada hiç ilgisi olmadığı halde o partinin ilçe başkanının (CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören) yaptığı açıklamalara bakmak lazım. Bunlar bizim soruşturma süreçlerimizin idari adli soruşturma süreçlerimizin elbette ki dokunacağı konulardır."