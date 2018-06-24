Suruç'taki seçimle ilgili iddialar

Şanlıurfa Valiliği, "Suruç ilçesinde çıkan olaylarda ölü olduğuna" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Haziran'da yaşanan, adli ve idari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç'ta her türlü tedbirin alındığı ve Vali Abdullah Erin ile kolluk amirlerinin ilçede olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır."

