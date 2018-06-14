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SÜRÜCÜLER BU KARARA DİKKAT;  MAHKEMENİN "2 KİLOMETRE" İPTALİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

* Hız limitini 2 kilometre ile aşan sürücünün trafik cezası iptal edildi Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık cezanın iptali için dava açtı.

* Hız limitini 2 kilometre ile aşan sürücünün trafik cezası iptal edildi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, limit aşımı olan 2 kilometrenin sürücü tarafından hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu gerekçe göstererek 235 liralık trafik cezasını iptal etti.
Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çetin, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal tolerans ile yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hız ile giderken radara yakalandığını ifade eden Avukat Çetin, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu. Avukat Çetin suç ve kabahatlerde orantılılık ilkesi gereği makul karşılanması gereken 1-2 kilometrelik limit aşımı nedeniyle verilen cezanın kaldırılmasını istedi.

'2 KİLOMETRELİK HATA PAYININ MAKUL SAYILABİLECEĞİ...'
Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çetin'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.

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