Sürücülerden Mehmetçik'e konvoylu destek

Her zaman ülke adına adımlar attıklarını ifade eden Yılmaz, "Ne zaman bize ihtiyaç olursa bizler TSK'nın, Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlar cephede direnerek savaşıyorlarsa, bizler de yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. Bize de o kutlu görevde bir hizmet düşerse, emretmeleri, çağırmaları kafidir." diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyona destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Birlik Başkanı Mustafa Kayıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda olarak her zaman millet için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ve muhalefetin milli duruşu, kahraman silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı ile Afrin'de terör örgütleri darmadağın olmuş, kaçacak delik aramaktadırlar. Allah'ın izniyle bu harekat dünyaya verilen, Türk milletinin bütünlüğünün ve kararlılığının en büyük göstergesi olacaktır."

Kayıkçı, vatanın bütünlüğü için her zaman destekçi olacaklarını vurgulayarak, "Bizler de Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu mücadelelerinde çorbada tuz misali olarak ilk etapta 20 bin TL yolladık. Esnaf teşkilatı olarak kanımızla, canımızla, paramızla, duamızla Cumhurbaşkanımızın, Devletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.

(AA)