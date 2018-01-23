Sürücülerden Mehmetçik'e konvoylu destek

Düzce'de 35 tır ve kamyon sürücüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"na destek amacıyla konvoy yaptı.
Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi 35 sürücü, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donattıkları araçlarla, kornalar eşliğinde D-100 karayolu üzerinden Düzce Belediyesi önüne geldi.
Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği operasyona destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Her zaman ülke adına adımlar attıklarını ifade eden Yılmaz, "Ne zaman bize ihtiyaç olursa bizler TSK'nın, Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlar cephede direnerek savaşıyorlarsa, bizler de yanlarında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. Bize de o kutlu görevde bir hizmet düşerse, emretmeleri, çağırmaları kafidir." diye konuştu.
- Esnaf ve sanatkar odalarından TSK'ya bağış
Öte yandan Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri, TSK'ya 20 bin lira para bağışında bulundu.
Birlik Başkanı Mustafa Kayıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, oda olarak her zaman millet için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Hükümetimizin ve muhalefetin milli duruşu, kahraman silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı ile Afrin'de terör örgütleri darmadağın olmuş, kaçacak delik aramaktadırlar. Allah'ın izniyle bu harekat dünyaya verilen, Türk milletinin bütünlüğünün ve kararlılığının en büyük göstergesi olacaktır."
Kayıkçı, vatanın bütünlüğü için her zaman destekçi olacaklarını vurgulayarak, "Bizler de Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu mücadelelerinde çorbada tuz misali olarak ilk etapta 20 bin TL yolladık. Esnaf teşkilatı olarak kanımızla, canımızla, paramızla, duamızla Cumhurbaşkanımızın, Devletimizin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.
(AA)
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