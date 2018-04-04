Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Kişisel ve sosyal hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bu sorunun tek başına polisiye tedbirlerle çözülmesinin mümkün olmadığı açıktır." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, radyo ve televizyon programcısı Kadir Çöpdemir ve Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncusu Fatih Şentürk ile ticari taksi, özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kaza görüntülerinin yer aldığı trafik güvenliğine ilişkin kamu spotları izlendi.

Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Altınok, trafik kazalarının, ülkelerin mücadele ettiği en önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) her yıl bir milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve 50 milyondan fazla kişinin yaralandığı trafik kazalarını bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ettiğini söyledi.