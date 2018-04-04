Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Kişisel ve sosyal hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bu sorunun tek başına polisiye tedbirlerle çözülmesinin mümkün olmadığı açıktır." dedi.
Ankara'da bir otelde düzenlenen "Sürücülere Yönelik Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, radyo ve televizyon programcısı Kadir Çöpdemir ve Türkiye Ampute Milli Takımı oyuncusu Fatih Şentürk ile ticari taksi, özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kaza görüntülerinin yer aldığı trafik güvenliğine ilişkin kamu spotları izlendi.
Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Altınok, trafik kazalarının, ülkelerin mücadele ettiği en önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) her yıl bir milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği ve 50 milyondan fazla kişinin yaralandığı trafik kazalarını bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ettiğini söyledi.
Geçen yıl, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında, 3 bin 530 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 303 bin 663 kişinin de yaralandığını anımsatan Altınok, "Kişisel ve sosyal hayatımızı bu kadar derinden etkileyen bu sorunun tek başına polisiye tedbirlerle çözülmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu konuda sorumlu kurum, kuruluş, sivil toplum örgütlüleri ve vatandaşlarımızın işbirliği içerisinde çalışması büyük önem arz etmektedir." dedi.
- Birden fazla kazaya karışanlara eğitim verilecek
Altınok, "Trafik Güvenliği Uygulama Politikası" kapsamında hazırlanan "Güvenli Sürüş Kuralları Eğitimi" projesinde birden fazla kazaya karışan sürücülere yönelik karayolu trafik güvenliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıldığını anlattı.
Trafikte bulunan herkesin, risk altında olduğuna işaret eden Altınok, şunları söyledi:
"Bu riski en aza indirmek için herkesin kişisel ve kurumsal sorumluluk bilinciyle kurallara uymada hassasiyet göstermesi ve sürücülere sürekli denetlendikleri hissinin verilmesi gerekmektedir. Son 10 yılda yapılan bölünmüş yollar, otobanlar ve ulaşım altyapısındaki önemli gelişmeler nedeniyle araç sayısı artmasına rağmen ölümlü kazalarda azalma olması hepimizi sevindirmektedir."
- Trafik kazaları için yılda 11 milyar ödeme
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar ise bilançolarının yarısının trafik sigortalarından oluştuğunu ancak bu işin, bilançonun ötesinde memleket meselesi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.
Çağlar, Türkiye'de sigorta şirketlerinin trafik kazalarından dolayı yılda 11 milyar liraya yakın ödeme yaptıklarını belirtti.
- "Sevdiklerime, kendime bunları yaptım, başkaları lütfen yapmasın"
Programda konuşan Ampute Milli Takımı oyuncusu Şentürk ise sol bacağını kaybettiği motosiklet kazasını anlattı.
Kazada kaybettiği bacağının yerine protez kullanması gerektiğine alışmakta çok zorlandığını ifade eden Şentürk, "Allah'a çok şükür şimdi bu engeli aştım. Milli sporcu oldum. Ülke temsili, bayrak sevgisi en önemli şey, tüm kusurlarımı örtüyor. Sevdiklerime, kendime bunları yaptım. Ama başkaları lütfen yapmasın. Bir anlık keyfiyet, dikkatsizlik, tahammülsüzlük sonuçları çok ağır olabiliyor. Lütfen ama lütfen dikkatli olalım." dedi.
Radyo ve televizyon programcısı Kadir Çöpdemir ise trafik güvenliğini, yabancı ülkelerle Türkiye'de çekilen fotoğraflar üzerinden anlattı.
Türkiye'de vatandaşların diğer ülkelere göre farklı bir yaşam tarzı olduğuna işaret eden Çöpdemir, Türkiye'de trafiğe çıkan insanların canlarını hiçe sayacak şekilde davrandıklarına dikkati çekti.
Konuşmaların ardından Başpolis Fikret Gündüz, güvenli sürüş teknikleri hakkında sunum yaptı.
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