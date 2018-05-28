"Sürücülerin korkulu rüyası" Kırkdilim tünellerle geçilecek

Büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.

Adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, tünel çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak hem de ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek.

Coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilemeyen ve ulaşımın uzun yıllarca düşük standartlı bir yolla sağlandığı Kırkdilim'deki ilk çalışmalar, 2008 yılında başlatılmıştı.

Mevcut Kırkdilim yolunun 1950'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını aktaran Şahin, "Buradaki yoldan önce kullanılan eski yol halen aktif. 1950'li yıllara kadar kullanılan o yolda 40 keskin viraj olduğu için buraya Kırkdilim adını vermişler. Bir viraj bitmeden başka bir viraj geliyor. Bu yol 1950'li yıllara kadar kullanılıyor. 2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları başladığı zaman da eski yol kullanılmıştı." dedi.

Tünel çalışmasının bitmesini heyecanla beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Kırkdilim yolu Karadeniz Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan bir yol. Çorum'u, Karadeniz sahil yoluna bağlayan bir yol. Yolun önemi büyük. Gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli bu hayati önem taşıyan güzergah, 2008-2011 yıllarında yapılan genişletme çalışmalarının ardından 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Şimdi de kalıcı çözüm olarak tünel çalışması başladı. Tahminen 3 yıl sürecek. Tüneller tamamlanınca yol kısalacak ve Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak."

Şahin, böyle bir yatırıma Çorum'un ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eski yol da imkanlar ölçüsünde asfaltlanarak nostaljik bir güzergah olarak kullanılabilir." ifadesini kullandı.

