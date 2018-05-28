"Sürücülerin korkulu rüyası" Kırkdilim tünellerle geçilecek

ÇORUM (AA) - GAZİ NOGAY - Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da bulunan, adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki sarp kayalıklar ile uçurum arasındaki karayolu, yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla dev tünellerle sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.
Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk kazma vuruldu.
Büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409 metre, bin 197 metre ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.
Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalara kısa süre önce başlanan yoldaki tünel inşaatlarının bin 50 günde tamamlanması bekleniyor.
Coğrafi yapısından dolayı çok müdahale edilemeyen ve ulaşımın uzun yıllarca düşük standartlı bir yolla sağlandığı Kırkdilim'deki ilk çalışmalar, 2008 yılında başlatılmıştı.
Proje çalışmalarının 3 yıl sürdüğü, 205 metre yüksekliğindeki yamaçlara iş makinelerinin 3 ayda çıkabildiği yol, zorlu çalışmanın ardından genişletilerek, trafiğe açılmıştı.
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, seçim sürecinde koltuğunu bıraktığı Bakanlık Müsteşarı Mehmet Habib Soluk'tan görevini, Kırkdilim yolunun trafiğe açılması için düzenlenen törende devralmıştı.
Adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, tünel çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak hem de ulaşımı daha rahat ve konforlu hale gelecek.
Cumhuriyet tarihinin tek kalemde Çorum'a yapılan en büyük yatırımı olacak tünellerin bitmesini sürücüler de heyecanla bekliyor.
- "Yolun bitmesini heyecanla bekliyoruz"
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, AA muhabirine, Kırkdilim'deki çalışmaların bitmesini heyecanla beklediklerini, tünellerin yapılmasıyla sürücülerin ve trafiğin rahatlayacağını söyledi.
Mevcut Kırkdilim yolunun 1950'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını aktaran Şahin, "Buradaki yoldan önce kullanılan eski yol halen aktif. 1950'li yıllara kadar kullanılan o yolda 40 keskin viraj olduğu için buraya Kırkdilim adını vermişler. Bir viraj bitmeden başka bir viraj geliyor. Bu yol 1950'li yıllara kadar kullanılıyor. 2008-2011 yılları arasında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları başladığı zaman da eski yol kullanılmıştı." dedi.
Tünel çalışmasının bitmesini heyecanla beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Kırkdilim yolu Karadeniz Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayan bir yol. Çorum'u, Karadeniz sahil yoluna bağlayan bir yol. Yolun önemi büyük. Gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli bu hayati önem taşıyan güzergah, 2008-2011 yıllarında yapılan genişletme çalışmalarının ardından 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Şimdi de kalıcı çözüm olarak tünel çalışması başladı. Tahminen 3 yıl sürecek. Tüneller tamamlanınca yol kısalacak ve Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak."
Şahin, böyle bir yatırıma Çorum'un ihtiyacı bulunduğuna işaret ederek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eski yol da imkanlar ölçüsünde asfaltlanarak nostaljik bir güzergah olarak kullanılabilir." ifadesini kullandı.
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