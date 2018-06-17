Sürücünün çarpıp, yaraladığı köpek barınakta tedaviye alındı

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Sürücü, araçla olay yerinden kaçarken, yaralı köpek ise akraba 2 genç tarafından belediyenin hayvan barınağına getirildi. Tedaviye alınan köpeğin açık yarasına müdahale edildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Kartal köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Sürücü, araçla olay yerinden kaçarken, yaralı köpeğe Ahmet ve Ali Çan isimli akraba 2 genç sahip çıktı. Bingöl Belediyesi'nin hayvan barınağına getirilen köpeğe ilk müdahale yapıldı. Yaralı köpeği görüp, barınağa getiren ikiliden Ahmet Çan, "Köyde, balkonda oturuyorduk. Bir araç gelip, köpeğe çarptı. Köpeğin bağırma seslerini duyduk. Köpeğin yaralı bir şekilde yerde yattığını gördük. Yoldan geçen bir aracı durdurup, yardım istedik. Belediyeyi aradık, onlar da tedavi ve bakım konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine barınağa getirdik" dedi.

'SAKARYA'DAKİ HABER BİZİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ'

Başka sürücülerin araçlarıyla çarpmaması için fenerlerle köpeğin başında beklediklerini anlatan Ali Çan ise "Köpeğin seslerini ve çarpma sesini duyunca hemen koştuk. Arka iki ayaklarından yaralanmıştı. Fenerlerle gelen araçların çarpmaması için bir süre köpeğin başında bekledik. Bir araç geldi, durumu izah ettik ve kent merkezine tedavisi için ulaştırabildik. 2- 3 gün önce Sakarya'da bir köpeğin ayakları ve kuyruğu kesildiği haberi bizi çok üzmüştü. Biz insanlık görevimizi yaptık. Elimizden gelen her şeyi yaparak, yaralı köpeğe yardımcı olduk. Herkes bu duyarlılığı göstermelidir" diye konuştu.

'ARAÇ LASTİĞİNİN NEDEN OLDUĞU AÇIK YARAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Müdürü Tamer Yusuf Kendi ise yaralı köpeğin 10 güne kadar sağlığına kavuşacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bu köpeğimiz, vatandaşlar tarafından bize getirildi. Arka ayaklarının üzerinden araç lastiğinin geçtiği bilgisi verildi. Muayenemizde, kırık olmadığı için sadece araç lastiğinin neden olduğu açık yaraya müdahale ettik. 10 güne kadar da sağlığına kavuşacağını tahmin ediyoruz. Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nda 1 yıldır hizmet vermekteyiz. Sokak hayvanlarını aşılama, kısırlaştırma, işaretleme, bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tedavi gerektiren hayvanlarımızın tedavisi yapılıyor. Büyük çapta sahiplendirme de yapıyoruz. Vatandaşlar tarafından çok rağbet görüyor. Kaza geçiren, hastalanan hayvanlarımızın da tedavilerini üstleniyoruz. Yapamadığımız, durumu ağır olan vakaları da Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak çalışma yürüterek tedavi ediyoruz. Şu anda 200'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapıyoruz."