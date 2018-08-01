Sürücüsüz metro yarın hizmete girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı yarın hizmet vermeye başlayacak.
İBB'den alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşleri tamamlandı.
Daha önce temmuz ayında test sürüşleri nedeniyle 9 gün ara verilen ancak teknik heyetin 3 gün daha süre istemesi üzerine 3 Ağustos'ta toplu ulaşım hizmeti vermesi planlanan sürücüsüz metro, yarın sabahtan itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.
Sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi.
Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.
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