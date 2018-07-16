HABER

Sürücüsüz metronun test sürüşleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

Ağustosta hizmete alınması planlanan Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabının test seferleri sürüyor - Anadolu Ajansı ekibi, Yamanevler-Sancaktepe bölümünün açılabilmesi için seferlerine ara veren metronun test sürüşlerini görüntüledi - Üsküdar'dan Sancaktepe'ye kadar 16 istasyonda gerçekleştirilen test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağustosta hizmete almayı planladığı Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı'nın ikinci etabının test sürüşleri yeniden başladı.

Hatta 12 Temmuz'da başlayan ve üç gün devam eden deneme seferlerine dün "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ara verilerek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı. Bugün de deneme sürüşlerine devam etmek için yeniden seferlere ara verildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümündeki faaliyetleri görüntüledi. Test sürüşleri, belediyenin ilgili birimlerindeki yetkililerin nezaretinde yabancı teknik heyet tarafından gerçekleştiriliyor.

- Deneme sürüşleri 30 Temmuz'a kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" için yapılan test sürüşleri, sadece Yamanevler-Sancaktepe arasındaki ikinci etapta değil, 20 kilometre ve 16 istasyondan oluşan metro hattının tamamında devam ettiriliyor.

12-13 ve 14 Temmuz'da yapılan deneme sürüşlerinde teknik anlamda herhangi bir arıza ve aksaklık tespit edilmedi. Test sürüşleri başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bugün dahil olmak üzere 17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da da test sürüşleri devam edecek.

Bu nedenle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 6 gün boyunca hizmet vermeyecek. Metro seferlerinin yapılmadığı günlerde, ulaşım İETT'nin bu güzergahta devreye soktuğu M5 numaralı otobüslerle sağlanıyor.

- Aksaklık ve arıza tespit edilmedi

Diğer günlerde gerçekleşecek deneme seferlerine herhangi bir aksaklık ve arızanın tespit edilmemesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro hattının tamamını ağustos ayında hizmete alacak.

Bunun için de gerekli hazırlıklar aralıksız sürdürülüyor. Sürücüsüz metronun Yamanevler-Sancaktepe kısmının hizmete alımıyla birlikte Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na 7 istasyon daha eklenmiş olacak.

Uzunlukları 128 metreden oluşan 126 vagonun yolcu kapasitesi bin 622 olan metro hattında günde ortalama 700 bin kişinin taşınması hedefleniyor.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (2)İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (2)
İkizler, asker ocağında da beraberİkizler, asker ocağında da beraber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik sertifikası ikinci etap sürücüsüz metro Üsküdar-Ümraniye Yabancı teknik heyet Yamanevler-Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

İlginizi Çekebilir

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz töreninde ilk kez açıkladı

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdem Gül beraat etti

Erdem Gül beraat etti

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.