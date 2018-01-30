Sürüler halinde ağlara takılıyor! Balıkçılar tedirgin

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.

Ağlarına 20 balon balığı takılan Bodrumlu kaptan ve balıkçı Halil Aktaş (56), "Balon balıklarını bir çuvala doldurup, karaya çıkardım. Ardından da derin bir çukura gömdüm" dedi.

Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü de olan Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Hint Okyanus’undan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehire sahip. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" dedi.

''BALIĞI YİYEN İKİ KEDİ TELEF OLDU''

Yalıkavaklı balıkçı ve kaptan Hasan Özer (68) ise son zamanlarda ağlarına sürüler halinde takılan balon balığı sorununu balıkçılar olarak dün toplanıp, konuştuklarına dikkati çekti. Özer, "Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Başka bir işim de yok. Ancak böyle bir şeyle ben ilk kez karşılaştım. Balon balığının sürüler halinde yakalanması ürkütücü. Biz balığı tanıyoruz, ama bilmeyenler için çok tehlikeli. Hatta siyanürden de tehlikeli. Geçtiğimiz birkaç gün önce amatör bir balıkçının yakalayıp karaya attığı balon balığını yiyen iki kedi öldü. Balıkçılar olarak ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.