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Sürüler halinde ağlara takılıyor! Balıkçılar tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 10:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları tedirginlik yarattı. Zehirli bir tür olan balon balıklarından yediği ileri sürülen 2 kedi telef oldu. Balıkçı Halil Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" dedi.

Sürüler halinde ağlara takılıyor! Balıkçılar tedirgin

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi’nde balıkçıların ağlarına sürüler halinde balon balıklarının takılması şaşırttı. Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu, yenildiğinde öldürücü olan, her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilo ağırlığındaki balon balıkları, 6-7 yıl öncesine kadar tek tük görülürken, şimdilerde sürüler halinde görülmeye başlandı.

Ağlarına 20 balon balığı takılan Bodrumlu kaptan ve balıkçı Halil Aktaş (56), "Balon balıklarını bir çuvala doldurup, karaya çıkardım. Ardından da derin bir çukura gömdüm" dedi.

Aynı zamanda Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü de olan Aktaş, "Bu kadar çok balon balığını ilk kez bir arada gördüm. Hint Okyanus’undan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehire sahip. Yörede bilinmeyen balık olduğu için gerekli uyarı ve sık sık duyuruların yapılarak önlem alınması şart" dedi.

Akdeniz'e gelen zehirli balık için 'Wanted' afişi

''BALIĞI YİYEN İKİ KEDİ TELEF OLDU''

Yalıkavaklı balıkçı ve kaptan Hasan Özer (68) ise son zamanlarda ağlarına sürüler halinde takılan balon balığı sorununu balıkçılar olarak dün toplanıp, konuştuklarına dikkati çekti. Özer, "Çocukluğumdan beri balıkçıyım. Başka bir işim de yok. Ancak böyle bir şeyle ben ilk kez karşılaştım. Balon balığının sürüler halinde yakalanması ürkütücü. Biz balığı tanıyoruz, ama bilmeyenler için çok tehlikeli. Hatta siyanürden de tehlikeli. Geçtiğimiz birkaç gün önce amatör bir balıkçının yakalayıp karaya attığı balon balığını yiyen iki kedi öldü. Balıkçılar olarak ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

''SÜRÜLER HALİNDE DOLAŞIP BAŞKA BALIKLARA SALDIRIYORLAR''

Bodrum’da restoran işleten, Bodrum İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Nevzat Kanberoğlu (46), çocukluğundan beri kıyıdan olta ile balık avladığına dikkati çekip, "Son zamanlarda bölgemizde balon balığı popülasyonu şaşılacak derece çoğaldı. Sadece Yalıkavak’ta değil, Bitez Limanı ve çevresinde de sürüler halinde dolaşıyorlar. Sayıları her geçen gün hızla çoğalıyor. Bu tür güçlü çene yapıları ile diğer balıklara da saldırdıkları için ’katil balık’ diyoruz. 5 kiloya kadar büyüklükte balon balığı yakaladığımız oluyor. Sosyal medyadaki gruplarımızda sık sık paylaşarak avlanmaya yeni başlayanlara balon balığı konusunda uyarılar yapıyoruz. Havaların bu yıl sıcak gitmesi, deniz suyunun mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması, balığın üremesini arttırdı. Yarımada’nın her yerinde bu balıktan artık görülüyor. Bu tür ile yaşamaya alışmak zorundayız" dedi. (DHA)

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Muğla bodrum balon balığı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
JAPONYAYA İHRAÇ.ARAYIPTA BULAMADIKLARI BALIK.YA DA JAPONYADAN EHLİYETLİ BALON BALIĞI UZMANI GETİRİP AHÇI OLARAK ÇALIŞTIRMAK.
@melek.atay ahçı?
alanya mersin civarında dolu bu balıktan.... balık tutarken ya oltayı koparıyor ya da tuttugumuz balık yarım geliyor...
Zehiri alındıktan sonra bunun çorbası çok güzel oluyor
@sfenksra1 SALLAMA LAN YEDİNMİ HEEE İSKORPİTMİ SANDIN HEEEE YOKSA VATOSMU
1Balığın zehiri, siyanürden 17 kat daha etkili. 2. Balığın temizlenmesi süresince yaklaşık 30 Litre su harcanıyor. Suyun devamlı akıyor olması, zehirin tamamen atılabilmesi için. 3. Sadece özel eğitim ve sertifika almış kişilerin bu balığı temizleyip yenmeye hazır hale getirmesine izin veriliyor. 4. Balık, canlıyken ayıklanıyor. 5. Balığın derisi, kanı, gözleri, iç organları ve özellikle de karaciğeri yüksek derece de zehirli. 6. Ayıklarken giyilen eldiven, zehirden korunmak için değil, kaymayı engellemek için. 7. Kanının tamamen akıtılması için yarım saatlik bir süre bekleniyor
BU BALIKLARIN ZEHİRLERİ İŞE YARAR SİYANÜRDEN DAHA ETKİLİYMİŞ İŞE YARAR DEĞERLENDİRİLMELİ PANİK YOK PANİK ONLARINDA DÜŞMANI VARDIR KESİN ONLARI SALMAK GEREK KARADA OLSA SİVASIN KANGALINI SALARDIK DA SU FARKLI KÖPEK BALIKLARI İŞ YAPARMI ACABA ARAŞTIRILSIN DÜŞMANLARI BULUNSUN ONLAR YOK ETSİN BU BALIKLARI
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