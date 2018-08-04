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Sur'un 49 yıllık terzisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yaklaşık yarım asırdır aynı iş yerinde terzilik yapan Sadık Yurt, ilk günkü heyecanla müşterilerine elbise dikmenin telaşını yaşıyor - İş yerinde 55 yıllık ütüsü, 40 yıllık dikiş makinesiyle özenle çalışan Yurt, çırak bulamamanın üzüntüsü içinde - Sadık Yurt: "1969 yılından bu yana 3 müşterim halen gelip takım elbise diktiriyor"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 49 yıldır aynı mekanda terzilik yapan Sadık Yurt, ilk günkü heyecanla müşterilerine kıyafet dikiyor.

Tarihi ilçesinin ara sokaklarındaki dükkanında 1969 yılından bu yana terzilik yapan 69 yaşındaki Yurt, iş yerinde 55 yıllık ütüsü, 40 yıllık dikiş makinesi ile özenle takım elbiseler dikerek mesleğini yapıyor. Bir dönem yanında 7-8 kişi çalıştıran terzi, şimdilerde ise çırak bulamıyor.

Sadık Yurt, mesleğe teyzesinin oğlunun yanında 10 yaşında çırak olarak başladığını, daha sonra gittiği İzmir ve İstanbul'da kalfalık döneminin ardından Diyarbakır'da 1969 yılından bu yana mesleğine devam ettiğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinde 49 yıldır aynı dükkanda ekmeğini kazandığını belirten Yurt, hazır giyimin yaygınlaşmasının terziliği etkilediğini belirtti.

Mesleğini sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden Sadık Yurt, "Yeni nesil bizim verdiğimiz emeği vermiyor. Ama terzilerde halen kıyafet diktirenler var. Biz de onlarla mesleğimize devam ediyoruz." diye konuştu.

- 55 yıllık ütüyü kullanıyor

Yurt, iş yerinde halen eski eşyaları kullanmayı sürdürdüğünü, ütüsünün kalfalık döneminden kalma olduğunu ve 55 yıldır kullandığını, 40 yıllık dikiş makinesinde de halen dikim yaptığını aktardı.

Kullandığı ütüden çok memnun olduğunu, bazı terzi arkadaşlarının kullanmak için ödünç bile aldığını dile getiren Sadık Yurt, 5 çocuğunun olduğunu, çocuklarını bu meslekten kazandığı gelirle büyüttüğünü anlattı.

- "Artık ustalar yetişmiyor"

Meslekte çırak bulamamanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Yurt, şöyle devam etti:

"Çırak bulamıyoruz. Çocuk geliyor, 'Amca bana 1 lira ver' diyor, 'Oğlum gel sana haftada 20-30 lira vereyim çalış, hem meslek öğren' diyorum ama yok. Gençler internet kafelerde boşa zaman harcıyor. Sadece biz değil bütün zanaatkarlar aynı sorunu yaşıyor. Geçmiş yıllarda aileler, 'Çocuğum burada kalsın, meslek öğrensin, haftalığını ben vereyim' diyordu. Ama şimdi öyle değil. Yanımda geçmişte en az 7-8 kişi çalışıyordu."

- 49 yıllık müşterileri var

Yanında çırak olarak yetişen 2 kişinin mesleği İstanbul'da sürdürdüğünü, onlarla halen görüştüğünü anlatan Sadık Yurt, yanında yetişen insanları görünce büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

"49 yıllık müşterim var. 1969 yılından bu yana 3 müşterim halen gelip takım elbise diktiriyor." diyen Yurt, gücü yettiğince mesleğini sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terzi

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