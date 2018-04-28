HABER

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:39 | Son Güncelleme

Survivor 2018 yarışmasında Turabi ve Hakan arasında yaşanan kavga sonrasında neler olacağı merak konusu. Survivor 57. bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın Turabi'ye uyarıları izleyicilerin dikkatlerinden kaçmadı. 'Hakan ve Turabi neden kavga etti?' sorusu izleyicilerin aklını kurcalarken, yaşanan gerginlik sonrası herkesin merakla beklediği 'Turabi diskalifiye mi oldu?' sorusu bu akşam cevaplanacak.

Survivor'da Turabi diskalifiye olacak mı? Acun Ilıcalı Turabi ve Hakan kavgası sonrası ne karar verecek?

Tv8'in sevilen yarışması Survivor 2018'de heyecan sürüyor. Survivor 57. bölüm tanıtımındaki görüntüler sonrası bu akşamki bölüm merakla bekleniyor. Survivor 57. bölüm tanıtım videosunda Acun Ilıcalı ve Turabi arasındaki dialog dikkat çekti. Ayrıca Turabi ve Hakan arasındaki gerginlik de tanıtım videosuna damga vurdu. 'Turabi ve Hakan neden kavga etti?' sorusunun cevabı merak konusu olurken Acun Ilıcalı'nın Turabi'ye 'Burası senin çiftliğin değil kusura bakma' uyarısı akıllara 'Turabi Survivor'dan elendi mi?', 'Turabi diskalifiye mi oldu?' sorularını getirdi. Survivor'da bu akşam iki takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için ter dökecek.

TURABİ ÇAMKIRAN HAYATI

1987 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi’nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar’dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir.

Turabi Çamkıran, Mersin’de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak “Muay Thai”yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin?” dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.
5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi, Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 TL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Türk sutopu oyuncusu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.Hakan Hatipoğlu, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer almıştı.

TV8 TARİHÇESİ

TV8, 22 Şubat 1999 tarihinde MNG Medya Grubu bünyesinde yayına başlayan, 2013 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Merkez stüdyoları Sarıyer'de bulunmaktadır. Mart 2016'da NBA yayın haklarını almıştır.Haber kanalı olarak yayın hayatına başlayan TV8, 2003 yılında format ve logo değiştirerek ulusal kanallar arasına katıldı.TV8, 9 Eylül 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir.13 Kasım 2013'te kanal, Acun Ilıcalı'ya satılmıştır.Acun Medya'ya geçmesiyle beraber tekrar format değişikliğine giderek TV8 eğlence kanalı oldu. Acun Ilıcalı'nın kanal da haber programlarının bulunmasını istemediğini açıklamasının ardından, bunun sonucu olarak TV8 Ana Haber, HaberAktif gibi haber programları sona erdi, TV8'in haber departmanında çalışanların ise işlerine son verilip kanalla yollarının ayrılmasına gidildi. Ayrıca Kanaltürk'ten transfer edilen Telegol programı da yayından kaldırıldı.

Eylül 2014'ten itibaren Acun Medya'daki tüm programlar TV8'e taşındı. Ayrıca kanal Copa del Rey, Coppa Italia karşılaşmalarının yayın hakkını satın aldı. Mart 2016'dan itibaren NBA maçlarını da yayınlamaya başladı.

SURVIVOR TÜRKİYE

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'nin uzun süreli polisiye dram dizisi Arka Sokaklar'da rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme
HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Turabi survivor Acun Ilıcalı Turabi diskalifiye Turabi Hakan kavga survivor 2018 Survivor 57. bölüm

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Fener, 'Paşa'lar gibi!

Fener, 'Paşa'lar gibi!

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İlginizi Çekebilir

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne diskalifiyesi yahu. Milletle dalga geçiyorlar. Akşam açıklayacak bu son ve ikinci uyarı, bir daha olursa diskalifiye olursun diyecek. Adamın biri istediği gibi gider yapıyor herkese. Artık survivor yarışmacılarının karakter problemlerini izlemekten sıkıldık. Format ünlüler, gönüllüler olmadı mı. hala all star çekiyorlar.
Diğer Haberler
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

Almanya Bielefeld Üniversitesi 'mastürbasyon kursu' düzenleyecek! Kontenjan anında doldu!

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

HDP Güngören binasına polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Vatandaş sordu, Kılıçdaroğlu böyle karşılık verdi! 'Adayınız İlhan Bey mi?'

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

TRT Haber'le yolları ayrılan Hülya Hökenek'in yeni adresi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.