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Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Adıyaman'da akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; Bir kadın kucağına aldığı bebeği süs havuzuna sokarak boğmaya çalıştı. Kadın şikayet üzerine gözaltına alınırken, çevredeki görgü tanıklarından biri olayı "Kadın önce kucağındaki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kendisi havuza girdi ve bebeği suyun içine daldırdı. " diye anlattı

Süs havuzunda kan donduran olay! Bebeği boğmaya çalıştı

İddiaya göre, Adıyaman Belediyesi temizlik görevlisi Eşref Atalay, Demokrasi Parkı'nda bir kadının kucağındaki bebeği süs havuzunda boğmaya çalıştığını fark etti.

Kadından bebeği alan Atalay, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebek ve kadını Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kimliğini belirlediği H.P'yi (37) burada gözaltına aldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O ANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Eşref Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Demokrasi Parkı'ndaki süs havuzunun temizliğini yapmaya geldiğini söyledi.

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Bankta oturduğu sırada bir kadının kucağındaki bebekle havuzun kenarında durduğunu fark ettiğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Kadın önce kucağındaki bebeği havuza atmaya çalıştı. Sonra kendisi havuza girdi ve bebeği suyun içine daldırdı. Ben olayı görür görmez kadının yanına koştum ve elinden bebeği aldım. Kadını da sudan çıkardım. Kadının akli dengesinin yerinde olmadığını hissettim. Kadın bana 'Bu bebek kimin diye' sordu."

Olayı gören ayakkabı boyacısı Mustafa Adalı ise kadının hareketlerinden şüphelendiğini belirtti. AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayete teşebbüs Adıyaman bebek

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