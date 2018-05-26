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Susam Sokağı Happytime Murders filmine dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

Susam Sokağı Happytime Murders filmine dava açtı

Susam Sokağı'nın yaratıcıları, kuklalar ile insanların rolleri paylaştığı, cinsellik, uyuşturucu ve şiddet içeren Happytime Murders filminin yapımcılarına dava açtı.

BBC'nin haberine göre, dava dilekçesinde, reklam sloganı olarak "Susam Yok. Tüm Sokaklar" ifadesini kullanan filmin yapımcısı STX Productions'ın, çocuk programı Susam Sokağı markasını karaladığı ve ikisi arasında bağlantı varmış gibi düşünülmesine yol açtığı savunuldu.

Brian Henson'ın yönetmenliğini yaptığı, yazın gösterime girmesi planlanan Happytime Murders filminin başrolünde Melissa McCarthy bulunuyor.

Filmde McCarthy'ye, bir dizi cinayeti çözmesine yardım etmesi için kukla bir ortak veriliyor.

Kurabiye Canavarı, Minik Kuş, Edi ile Büdü gibi kukla karakterlerin yer aldığı çocuk programı Susam Sokağı, Türkiye'de 1980'li yılların sonuyla 1990'lı yılların başında televizyonda gösterilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
dava Happytime Murders Susam Sokağı

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