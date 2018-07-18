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Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:44 | Son Güncelleme

HASTANEYE BAŞVURU SAYISI 3 GÜNDE 488 KİŞİ Suşehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 300 kişi geldi.

HASTANEYE BAŞVURU SAYISI 3 GÜNDE 488 KİŞİ
Suşehri ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle ilçe devlet hastanesine 300 kişi geldi. Gece saatlerinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye gelenler yoğunluk oluşturdu. Hastaneye daha önce de aynı şikayetlerde başvurular olduğu, serum takılıp, tedavi edildikten sonra taburcu oldukları belirtildi. Son üç günde 488 kişinin hastaneye aynı şikayetlerle başvurduğu öğrenilirken, rahatsızlıklarının su kaynaklı olabileceğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, incelenmek üzere şebeke suyundan numune alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Hastaneden görüntü

-Genel Detay

Haber-Kamera: Bülent TATLI

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