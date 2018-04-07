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Suşehri’nde üniversite öğrencilere Çanakkale gezisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Suşehri Belediyesi tarafından yüksekokul öğrencileri Çanakkale’ye gönderildi.AK Parti İlçe Gençlik Kolları öncülüğünde yapılan organizasyon çerçevesinde, Suşehri Belediye Başkanlığı destekleriyle ilçede bulunan yüksekokullarda eğitim gören 50 öğrenci, düzenlenen törenle Çanakkale’ye gönderildi.

Suşehri’nde üniversite öğrencilere Çanakkale gezisi

Suşehri Belediyesi tarafından yüksekokul öğrencileri Çanakkale’ye gönderildi.
AK Parti İlçe Gençlik Kolları öncülüğünde yapılan organizasyon çerçevesinde, Suşehri Belediye Başkanlığı destekleriyle ilçede bulunan yüksekokullarda eğitim gören 50 öğrenci, düzenlenen törenle Çanakkale’ye gönderildi. Öğrencileri uğurlama programında konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel,"Gençlik ecdadının izinde diyerek, ilçemizde üniversite eğitimi alan gençlerimizi Çanakkale ve İstanbul gezisine yolcu eyledik. Üç gün sürecek olan gezi sırasında önce Çanakkale şehitliğimiz ardından İstanbul’umuzun ecdad yadigarları gezilecek. Biz imkan oluşturduk gençlerimize.Tek isteğimiz gençlerimizin ecdadımızın neler çektiklerini , nelerle karşılaştıklarını, ne gibi zorluklara maruz kaldıklarını, ancak bir an olsun dahi umutlarını yitirmediklerini, vatan ve milletin istiklal ve istikbalini savunmada geri adım atmadıklarını daha iyi anlamalarıdır. Gençlerimizin yüzlerine tebessüm katmanın bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz. Gençlerimizin yolları bahtları açık olsun." dedi.
AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erdem ise gezide emeği geçenlere teşekkür etti.

Suşehri’nde üniversite öğrencilere Çanakkale gezisi

Suşehri’nde üniversite öğrencilere Çanakkale gezisi

Suşehri’nde üniversite öğrencilere Çanakkale gezisi

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