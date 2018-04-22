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Süsler Sokağın şemsiyeleri yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen Süsler Sokakta hava şartları sebebiyle zarar gören şemsiyeler yenilendi.Meydan Yeri Caddesi’nde bulunan Süsler Sokak’ta eski ve yıpranmış şemsiyeler Yozgat Belediyesi tarafından kaldırılarak yerine renkli şemsiyeler konuldu.

Süsler Sokağın şemsiyeleri yenilendi

Yozgat Belediyesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen Süsler Sokakta hava şartları sebebiyle zarar gören şemsiyeler yenilendi.
Meydan Yeri Caddesi’nde bulunan Süsler Sokak’ta eski ve yıpranmış şemsiyeler Yozgat Belediyesi tarafından kaldırılarak yerine renkli şemsiyeler konuldu. Rengarenk yüzlerce şemsiye iplere dizilerek Süsler Sokak, tekrar renkli görünümüne kavuştu. Sokağa farklı bir hava katan yeni şemsiyeler, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Sokağın yeni halini gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekindi.
Hava şartları nedeniyle eskiyen ve yıpranan şemsiyeler yerine yenilerini yerleştirdiklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, “Rengarenk şemsiyeler sokağımıza yeniden canlılık kattı. Sokağımızda hareketlilik yaşanacak ve esnafın işlerinin hareketlenmesini de sağlayacak. Süsler sokak vatandaşların yeniden ilgi odağı konumuna gelecek” dedi.

Süsler Sokağın şemsiyeleri yenilendi

Süsler Sokağın şemsiyeleri yenilendi

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