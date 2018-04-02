HABER

Süslü traktör gelmeden sünnet olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Aydın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğününde sünnet çocuğu , istediği süslü traktör evin önüne gelmeyince düğüne çıkmadı.

Süslü traktör gelmeden sünnet olmadı

Aydın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğününde sünnet çocuğu , istediği süslü traktör evin önüne gelmeyince düğüne çıkmadı. Sünnet çocuğunun ısrarı üzerine aile tarlada çift sürdükleri 4 çeker traktörü temizlettirip gelin arabası gibi süsleterek eve getirdi. Sünnet çocuğu evin önüne getirilen süslü traktörü görünce düğününe iştirak etti.
Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi’nde yaşayan Hatice-Ali Keleslioğlu çifti oğulları Selim’in mürüvvetini görmek için aylar öncesinden sünnet düğünü tertip edip hafta sonu düğün kurdu. En mutlu gününde düğüne iştirak etmeyen 8 yaşındaki Hacı Celal Oto 2. Sınıf öğrencisi Selim Keleslioğlu’nun ailesinden süslenmiş 4 çeker traktör istediği öğrenildi. Bunun üzerine aile bir yandan sünnet cemiyeti devam ederken, diğer yandan tarım işlerinde kullandıkları 4 çeker traktörü temizletip bir çiçekçide gelin arabası gibi traktörü süsletti. Süslenmiş vaziyette 4 çeker traktör eve gelince neşesi yerine gelen sünnet çocuğu düğününü traktör ile yapıp sünnet gezisini de şehir merkezinde traktör üzerinde yaptı.
Oğlunun traktörlere karşı aşırı bir sempatisi olduğunu ve her yere traktör ile gitmek istediğini belirten Anne Hatice Keleslioğlu, “Düğün için otomobil ayarlamıştık. Nedense Selim’in en mutlu gününde keyfinin kaçık olduğunu gördük. Konuşunca otomobil değil traktör istediğini öğrendik. İsteğini yerine getirince hem alinin hem de düğünün neşesi yerine geldi. Tarımı ve çiftçiliği çok seviyor ama traktörü bu kadar çok sevdiğini bilmiyorduk” diye konuştu.

Süslü traktör gelmeden sünnet olmadı

Süslü traktör gelmeden sünnet olmadı

ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadelerASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadeler
İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!İşte Bahçeli'nin masasındaki son anket!
Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara'daki metro kazası neden oldu? Başkan Tuna Twitter'dan açıkladı

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Ankara merkezli 4 ilde operasyon!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Bügün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? 2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.