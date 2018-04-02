Süslü traktör gelmeden sünnet olmadı

Aydın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğününde sünnet çocuğu , istediği süslü traktör evin önüne gelmeyince düğüne çıkmadı. Sünnet çocuğunun ısrarı üzerine aile tarlada çift sürdükleri 4 çeker traktörü temizlettirip gelin arabası gibi süsleterek eve getirdi. Sünnet çocuğu evin önüne getirilen süslü traktörü görünce düğününe iştirak etti.

Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi’nde yaşayan Hatice-Ali Keleslioğlu çifti oğulları Selim’in mürüvvetini görmek için aylar öncesinden sünnet düğünü tertip edip hafta sonu düğün kurdu. En mutlu gününde düğüne iştirak etmeyen 8 yaşındaki Hacı Celal Oto 2. Sınıf öğrencisi Selim Keleslioğlu’nun ailesinden süslenmiş 4 çeker traktör istediği öğrenildi. Bunun üzerine aile bir yandan sünnet cemiyeti devam ederken, diğer yandan tarım işlerinde kullandıkları 4 çeker traktörü temizletip bir çiçekçide gelin arabası gibi traktörü süsletti. Süslenmiş vaziyette 4 çeker traktör eve gelince neşesi yerine gelen sünnet çocuğu düğününü traktör ile yapıp sünnet gezisini de şehir merkezinde traktör üzerinde yaptı.

Oğlunun traktörlere karşı aşırı bir sempatisi olduğunu ve her yere traktör ile gitmek istediğini belirten Anne Hatice Keleslioğlu, “Düğün için otomobil ayarlamıştık. Nedense Selim’in en mutlu gününde keyfinin kaçık olduğunu gördük. Konuşunca otomobil değil traktör istediğini öğrendik. İsteğini yerine getirince hem alinin hem de düğünün neşesi yerine geldi. Tarımı ve çiftçiliği çok seviyor ama traktörü bu kadar çok sevdiğini bilmiyorduk” diye konuştu.