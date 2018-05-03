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Susurluk'un dönerci kadınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Susurluk ilçe merkezinde bulunan 7 döner salonunun 6'sını işleten kadınlar, et kesmeden servise kadar tüm işleri de kendileri yapıyor - İlçede "dönerci yengeler" olarak tanınan kadınların tek erkek rakibi Korkmaz İlbayan da işleri eşine devretmeyi planlıyor - Döner salonu işletmecisi Altıntaş: - "Ben işimi çok seviyorum yorulmuyorum, seve seve yapıyorum" - Döner salonu işletmecisi Erkesen: - "Susurluk'ta dönerci yengeler, ablalar olarak bizi kabul ediyorlar. İlk kez görenler şaşırıyor bayan dönerci olur mu diye ama tercih ettiklerinde, tattıklarında memnun oluyorlar"

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Balıkesir'in Susurluk ilçe merkezinde bulunan 7 döner salonunun 6'sını işleten kadın ustalar, "dönerci yengeler" olarak tanınıyor.

Susurluk merkezindeki 6 döner salonunu işleten, ocak başlarına geçen kadınlar, döner kesip, servis yapıyor.

Kadın girişimciler, uzun süredir bu işi yaptıkları için ilçede hatta Balıkesir'de "dönerci yengeler" olarak tanınıyor.

Yaklaşık 20 yıldır dönercilik yapan Şengül Altıntaş (53), AA muhabirine yaptığı açıklamada, esnafın ilk etapta şaşırdığını ama zamanla alıştığını söyledi.

Döner işine eşinin teklifi üzerine başladığını ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"20 yıldır Çarşı Meydanı'nda döner kesiyorum. Evde oturuyordum ben el işi yapıyordum o zamanlar. Sonra eşim bu işe el attı. Başka bir yerde çalıştığı için bana 'Gelir misin işin başına' dedi. Ben ilk etapta istemedim ama daha sonra kabul ettim. Şimdi eşimin yerini ben doldurmuş oldum. İşin başına geçtim. Susurluk'ta kadınlar olarak işi ele aldık diyebiliriz. Bana, 'abla', 'yenge', 'dönerce yenge', 'dönerci abla' diye hitap ediyorlar. Bayan olmanın zorluğunu hiç yaşamadım bu işte. Ben işimi çok seviyorum yorulmuyorum, seve seve yapıyorum. Günlük yaklaşık 300 kişiyi doyuruyoruz diyebilirim. Sabah gelip ilk iş etleri takıyoruz. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Pişince yaprak yaprak kesiyoruz. Müşteri geldikçe yapıp veriyoruz."

- "İlk kez görenler şaşırıyor"

Gülseren Erkesen (44) ise kadınların daha titiz olduğu için gıda sektöründe müşteriler tarafından daha çok tercih edildiğini dile getirerek, bu işi severek yaptığını anlattı.

İstanbul-İzmir karayolunda bulunması dolayısıyla ilçelerinin özellikle yaz dönemlerinde yoğun olduğunu belirten Erkesen, söz konusu güzergahı kullanan birçok kişiye de hizmet sunduklarını söyledi.

Erkesen, 12 yıldır bu işi yaptığını vurgulayarak, "Kadınlar gıda konusunda biliyorsunuz daha titiz, daha sağlıklı yapıyor. O yüzden müşterimiz bizden gayet memnun. Susurluk'ta dönerci yengeler, ablalar olarak bizi kabul ediyorlar. Dışarıdan müşterilerimiz de oluyor İstanbul çevresinden. İlk kez görenler şaşırıyor bayan dönerci olur mu diye ama tercih ettiklerinde, tattıklarında memnun oluyorlar." dedi.

- "Erkeklerden daha iyi yapıyoruz"

İlçenin diğer kadın işletmecisi Lütfiye Kıran da 18 yıldır döner kestiğini ifade ederek, gününün önemli bölümünü ocak başında geçirdiğini, işinden memnun olduğunu kaydetti.

Kadın dönerci Yüksel Acar, lokantayı 15 yıldır işlettiğini belirterek, "Bayan olduğumuz için bayan müşteriler daha rahat geliyor. Kişiye göre değişiyor çocuklar 'abla', esnaf 'yenge' diye hitap ediyor." diye konuştu.

Reşide Başaran da kadınların el attığı tüm işlerde başarılı olduğunu dile getirerek, "İşimizi severek yapıyoruz, çok başarılıyız. Esnaf bu konuda bizi kabullendi. Artık burada döner işini kadınlar yapıyor. Bu işi biz devraldık erkeklerden daha iyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

- Tek erkek rakip

İlçe merkezindeki tek erkek döner ustası Korkmaz İlbayan ise çıraklıktan başladığını, 19 yıldır bu işle uğraştığını anlattı.

Eti tavuğu kendisi şişe taktığını, hazır ürün kullanmadığını belirten İlbayan, "Susurluk'ta dönerciler genelde bayan, bir ben kaldım. Bayanlar bu işi temiz ve güzel yapıyor. Ben de işi eşime bırakacağım. Zaten bana yardımcı oluyor, işi öğrendi." dedi.

Zehra İlbayan da "Eşime yardım amaçlı geldim ama çoğunlukla işleri ben yürütüyorum. Ben buradayken gelmese de oluyor. İşleri ben yürütebiliyorum. Müşteriler de zaten çoğunluk bayan tercih ediyor, daha titiz, düzenli olduğumuz için." diye konuştu.

İlçe esnaflarından Bedri Atay, her gün öğle vakitlerinde döner yediklerini ve genelikle kadın dönercileri tercih ettiklerini söyledi.

Kadınların gıda konusunda daha temiz olduğunu belirten Atay, güvenle tükettiklerini kaydetti.

Müşterilerden Ulvi Aydın da ilçede bulunan kadın dönercilerden memnun olduklarını ve güvenle tükettiklerini dile getirerek, "Bir işe kadın eli değmişse lezzet beraberinde gelir." ifadesini kullandı.

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Balıkesir Kadın Dönerci Susurluk

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