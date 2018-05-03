Susurluk'un dönerci kadınları

"20 yıldır Çarşı Meydanı'nda döner kesiyorum. Evde oturuyordum ben el işi yapıyordum o zamanlar. Sonra eşim bu işe el attı. Başka bir yerde çalıştığı için bana 'Gelir misin işin başına' dedi. Ben ilk etapta istemedim ama daha sonra kabul ettim. Şimdi eşimin yerini ben doldurmuş oldum. İşin başına geçtim. Susurluk'ta kadınlar olarak işi ele aldık diyebiliriz. Bana, 'abla', 'yenge', 'dönerce yenge', 'dönerci abla' diye hitap ediyorlar. Bayan olmanın zorluğunu hiç yaşamadım bu işte. Ben işimi çok seviyorum yorulmuyorum, seve seve yapıyorum. Günlük yaklaşık 300 kişiyi doyuruyoruz diyebilirim. Sabah gelip ilk iş etleri takıyoruz. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Pişince yaprak yaprak kesiyoruz. Müşteri geldikçe yapıp veriyoruz."

Kadın girişimciler, uzun süredir bu işi yaptıkları için ilçede hatta Balıkesir'de "dönerci yengeler" olarak tanınıyor.

- "İlk kez görenler şaşırıyor"

Gülseren Erkesen (44) ise kadınların daha titiz olduğu için gıda sektöründe müşteriler tarafından daha çok tercih edildiğini dile getirerek, bu işi severek yaptığını anlattı.

İstanbul-İzmir karayolunda bulunması dolayısıyla ilçelerinin özellikle yaz dönemlerinde yoğun olduğunu belirten Erkesen, söz konusu güzergahı kullanan birçok kişiye de hizmet sunduklarını söyledi.

Erkesen, 12 yıldır bu işi yaptığını vurgulayarak, "Kadınlar gıda konusunda biliyorsunuz daha titiz, daha sağlıklı yapıyor. O yüzden müşterimiz bizden gayet memnun. Susurluk'ta dönerci yengeler, ablalar olarak bizi kabul ediyorlar. Dışarıdan müşterilerimiz de oluyor İstanbul çevresinden. İlk kez görenler şaşırıyor bayan dönerci olur mu diye ama tercih ettiklerinde, tattıklarında memnun oluyorlar." dedi.

- "Erkeklerden daha iyi yapıyoruz"

İlçenin diğer kadın işletmecisi Lütfiye Kıran da 18 yıldır döner kestiğini ifade ederek, gününün önemli bölümünü ocak başında geçirdiğini, işinden memnun olduğunu kaydetti.