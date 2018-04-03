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Susuz Kaymakamlığı geleneksel “3. Halı Saha Futbol Turnuvası” başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:36 | Son Güncelleme

Susuz Kaymakamlığı’nca bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Geleneksel 3.

Susuz Kaymakamlığı geleneksel “3. Halı Saha Futbol Turnuvası” başlıyor

Susuz Kaymakamlığı’nca bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Geleneksel 3. Halı Saha Futbol Turnuvası” kuraları çekildi.
Susuz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda kura çekimleri yapılan turnuvaya 14 takım katılacak. 5 Nisan 2018 Perşembe günü başlayacak olan turnuvada ilk 3’e giren takımlar ödüllendirilecek.
Susuz merkez ve köy ve kamu kurumlarının da katılacağı turnuva çekişmeli karlılaşmalara ev sahipliği yapacak.
Kaymakam Yusuf İzci, kura çekimi öncesinde tertip komitesi ve turnuvaya katılacak takımların temsilcileriyle bir araya geldi. Kaymakam İzci, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Susuz Kaymakamlığı geleneksel “3. Halı Saha Futbol Turnuvası” başlıyor

Susuz Kaymakamlığı geleneksel “3. Halı Saha Futbol Turnuvası” başlıyor

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