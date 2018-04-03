Susuz Kaymakamlığı geleneksel “3. Halı Saha Futbol Turnuvası” başlıyor

Susuz Kaymakamlığı’nca bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Geleneksel 3. Halı Saha Futbol Turnuvası” kuraları çekildi.
Susuz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda kura çekimleri yapılan turnuvaya 14 takım katılacak. 5 Nisan 2018 Perşembe günü başlayacak olan turnuvada ilk 3’e giren takımlar ödüllendirilecek.
Susuz merkez ve köy ve kamu kurumlarının da katılacağı turnuva çekişmeli karlılaşmalara ev sahipliği yapacak.
Kaymakam Yusuf İzci, kura çekimi öncesinde tertip komitesi ve turnuvaya katılacak takımların temsilcileriyle bir araya geldi. Kaymakam İzci, turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum