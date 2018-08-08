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"Süt fiyatlarının otomatik belirlenmesi gerekiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:50 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan: - "Süt fiyatlarının manipüle edildiğini ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak Ulusal Süt Konseyini acil toplantıya davet ediyoruz" - "Bu sistemin değiştirilmesi, süt fiyatlarının otomatik olarak belirlenmesi gerekiyor. Biz diyoruz ki; bir litre süt bedeliyle bir kilo 300 gram yem alabilecek pozisyonda olalım. Üreticiler olarak kar marjımızın garanti altına alınmasını istiyoruz"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, "Süt fiyatlarının manipüle edildiğini ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak biz Ulusal Süt Konseyini acil olarak toplantıya davet ediyoruz." dedi.

Özcan, Burdur'da düzenlediği basın toplantısında, çiğ sütün referans fiyatının Ulusal Süt Konseyinin organizasyonuyla yılda 2 defa belirlendiğini söyledi.

En son çiğ süt fiyat görüşmelerinin 27 Temmuz'da gerçekleştirildiğini anımsatan Özcan, "Hayvancılık Genel Müdürlüğü, üretici kesimi ve sanayi kesimi temsilcilerinin beher litre çiğ süt için referans fiyat tekliflerini alarak yapılan değerlendirme sonrası üretici eline geçen çiğ süt fiyatını 1 lira 70 kuruş olarak açıklamıştır. Bu rakamın üzerine soğutma ve toplama gibi hizmet bedelinin üretici örgütü ve sanayici arasında yapılacak anlaşma miktarı kadar ilave edilmesi karara bağlanarak toplantı sona erdirilmiştir." diye konuştu.

Özcan, toplantıda alınan bu karardan sonra süt fiyatının manipüle edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süt fiyatlarının manipüle edildiğini ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak biz Ulusal Süt Konseyini acil olarak toplantıya davet ediyoruz. Bu hususların tekrar görüşülüp fiyatın netleştirilmesi tarafındayız."

- "Üreticiler olarak kar marjımızın garanti altına alınmasını istiyoruz"

Üreticiler olarak bir konsey tarafından çiğ sütün fiyatının belirlenmesine karşı olduklarını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Bu sistemin değiştirilmesi, süt fiyatlarının otomatik olarak belirlenmesi gerekiyor. Örneğin, demir fiyatı her gün değişiyor bunun için bir örgüt toplanmıyor. Otomatik halde piyasa koşullarına göre belirleniyor. Biz diyoruz ki; bir litre süt bedeliyle bir kilo 300 gram yem alabilecek pozisyonda olalım. Bu isteğimiz garanti altına alınsın ki rakamlarla uğraşmayalım. Biz üreticiler olarak kar marjımızın garanti altına alınmasını istiyoruz. 1,3 paritesinin otomatik hale getirilerek bu sisteme uyulmasını istiyoruz. Bunu otomatik hale getirelim. Niye 'süt konseyi toplandı, toplanmadı, süt fiyatları belirlenmedi' gibi söylemler geliştiriliyor. Biz artık bunun felsefesinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz rakamlarla uğraşmadan ürettiğimiz maldan dolayı zarar etmeyeceğimizi görmek istiyoruz. Üreticiler bu mesajı almak istiyor."

Özcan, kırsaldaki insanın kazanamaması durumunda üretime devam edemeyeceğini aktararak, devlet ve sanayici tarafından üreticiye sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Kamil Özcan süt fiyatları Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

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