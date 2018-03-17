Süt tankeri kafenin duvarına çarptı: 8 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan süt tankerinin, bir kafenin duvarına çarpması sonucu, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertan A. idaresindeki 33 AVB 21 plakalı süt tankeri, Çanakkale-Çan karayolundaki Tepeköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.

Kontrolden çıkan tanker, park halinde bulunan 3 araca çarpıp yolun karşısındaki kafenin duvarına çarparak durabildi.

Bu esnada kafenin verandasında bulunan Semiha ve Kaan Karadeniz, Murat Demirci, Ogün Toy, Nusret Açıkgöz, Adem Orta ve Gülşah Yıldız ile kamyon sürücüsü Ertan A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafede garson olarak çalışan ve kazada ağır yaralan Kaan Karadeniz, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.