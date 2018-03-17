HABER

Süt tankeri kafenin duvarına çarptı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kırmızı ışık ihlali yapan süt tankeri, önce park halindeki 3 araca, daha sonra yolun karşısındaki kafenin duvarına çarptı - Kazada, kafenin verandasında bulunan 7 kişi ile tanker sürücüsü yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan süt tankerinin, bir kafenin duvarına çarpması sonucu, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertan A. idaresindeki 33 AVB 21 plakalı süt tankeri, Çanakkale-Çan karayolundaki Tepeköy kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı.

Kontrolden çıkan tanker, park halinde bulunan 3 araca çarpıp yolun karşısındaki kafenin duvarına çarparak durabildi.

Bu esnada kafenin verandasında bulunan Semiha ve Kaan Karadeniz, Murat Demirci, Ogün Toy, Nusret Açıkgöz, Adem Orta ve Gülşah Yıldız ile kamyon sürücüsü Ertan A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafede garson olarak çalışan ve kazada ağır yaralan Kaan Karadeniz, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladıTürkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çan ilçesi Çanakkale süt tankeri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Hostes bunu yaptı, yolcular paniğe kapıldı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Onlar attı, polis yerden tek tek topladı

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Köpek katliamı! Mavi tavukla zehirlediler

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Sedat Peker'in 'Oluk oluk kan akıtacağız' tehdidini şarkı yaptılar

Kopan parmak hastanede kayboldu

Kopan parmak hastanede kayboldu

Evliliklerini bitirip hırsızlığa başladılar!

Evliliklerini bitirip hırsızlığa başladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.