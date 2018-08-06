Süt toplama kamyonunun altında kalan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde geri manevra yapan süt toplama kamyonunun altında kalan kadın, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Kiraz ilçesinin Ceritler Mahallesi'nde, Birol K. (34) yönetimindeki 35 AB 4760 plakalı süt toplama kamyonu geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen Ayşe Çolak'a (60) çarptı.
Kamyonun sol arka tekeri Çolak'ın üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çolak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kamyon şoförü Birol K. gözaltına alındı.
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