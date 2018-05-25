SÜTAŞ'ın Bingöl'e yapacağı yatırım

Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta Bingöl'de SÜTAŞ'ın yatırım kararını açıklamasının ardından, 733 milyon liralık yatırım için iş makineleriyle çalışmalara başlandığını dile getiren Mantı, "SÜTAŞ tarafından Bingöl'de yapılması ve 2 yıl sonra da üretime başlaması planlanan tesis, bin 12 kişilik doğrudan istihdam, dolaylı olarak da yaklaşık 8 bin aileye katkı sağlayacak. Yatırım kapsamında, günde bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip süt ürünleri fabrikası, içinde her biri 2 bin sağmal kapasiteli 5 damızlık süt sığırı geliştirme çiftliği ile 6 bin 500 baş kapasiteli damızlık süt sığırı yetiştirme çiftliği, 5 bin baş kapasiteli besi çiftliği de yer alacak." vurgusu yaptı.

Yem fabrikasının günde 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağını aktaran Mantı, temel atma işleminin ardından 2 yıl içerisinde üretime başlaması planlanan işletmenin 4 yıl sonunda da tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

"Bölgesel Kalkınma Projesi" niteliğinde olan yatırımın başlamasıyla bölgenin, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde önemli bir merkez haline geleceğine işaret eden Mantı, şöyle devam etti:

"Tesislerde işlenecek sütün büyük bir kısmı bölge çiftçileri tarafından sözleşmeli süt sığırcılığı modeli ile üretilecek. İhtiyaç duyulan çiğ sütü üretebilmek için gerekli kaba yemin üretiminin çok büyük bir kısmı da yine bölge çiftçilerince sözleşmeli kaba yem üretim modeli ile sağlanacaktır. Yatırımların faaliyete geçmesinden sonra, tam kapasiteye ulaşıldığında, süt, kaba yem, kesif yem ve ham madde alımı ile taşıma ve dağıtım hizmetleri, diğer bölgesel mal ve hizmet alımları, gübre ve atık alımları ve ücret olmak üzere bölge insanına yılda 803 milyon, ayda 67 milyon lira nakden ödeme yapılacak. Yine, fabrikada üretilecek bölgesel ürünler için gerekli olan koyun ve keçi sütü ihtiyacı bölgedeki çiftçilerden karşılanacağından SÜTAŞ yatırımı koyun ve keçi yetiştiriciliğini de geliştirecektir."