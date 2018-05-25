SÜTAŞ'ın Bingöl'e yapacağı yatırım

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Ali Mantı, SÜTAŞ'ın Bingöl'de yapacağı yatırımlara ilişkin, "Tesislerde işlenecek sütün büyük bir kısmı bölge çiftçileri tarafından sözleşmeli süt sığırcılığı modeli ile üretilecek." dedi.
Bingöl Valiliği toplantı salonunda gazetecilerle bir araya gelen Mantı, SÜTAŞ'ın Bingöl'de yapacağı yatırımla ilgili değerlendirmede bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Mayıs'ta Bingöl'de SÜTAŞ'ın yatırım kararını açıklamasının ardından, 733 milyon liralık yatırım için iş makineleriyle çalışmalara başlandığını dile getiren Mantı, "SÜTAŞ tarafından Bingöl'de yapılması ve 2 yıl sonra da üretime başlaması planlanan tesis, bin 12 kişilik doğrudan istihdam, dolaylı olarak da yaklaşık 8 bin aileye katkı sağlayacak. Yatırım kapsamında, günde bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip süt ürünleri fabrikası, içinde her biri 2 bin sağmal kapasiteli 5 damızlık süt sığırı geliştirme çiftliği ile 6 bin 500 baş kapasiteli damızlık süt sığırı yetiştirme çiftliği, 5 bin baş kapasiteli besi çiftliği de yer alacak." vurgusu yaptı.
Yem fabrikasının günde 600 ton üretim kapasitesine sahip olacağını aktaran Mantı, temel atma işleminin ardından 2 yıl içerisinde üretime başlaması planlanan işletmenin 4 yıl sonunda da tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.
"Bölgesel Kalkınma Projesi" niteliğinde olan yatırımın başlamasıyla bölgenin, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretiminde önemli bir merkez haline geleceğine işaret eden Mantı, şöyle devam etti:
"Tesislerde işlenecek sütün büyük bir kısmı bölge çiftçileri tarafından sözleşmeli süt sığırcılığı modeli ile üretilecek. İhtiyaç duyulan çiğ sütü üretebilmek için gerekli kaba yemin üretiminin çok büyük bir kısmı da yine bölge çiftçilerince sözleşmeli kaba yem üretim modeli ile sağlanacaktır. Yatırımların faaliyete geçmesinden sonra, tam kapasiteye ulaşıldığında, süt, kaba yem, kesif yem ve ham madde alımı ile taşıma ve dağıtım hizmetleri, diğer bölgesel mal ve hizmet alımları, gübre ve atık alımları ve ücret olmak üzere bölge insanına yılda 803 milyon, ayda 67 milyon lira nakden ödeme yapılacak. Yine, fabrikada üretilecek bölgesel ürünler için gerekli olan koyun ve keçi sütü ihtiyacı bölgedeki çiftçilerden karşılanacağından SÜTAŞ yatırımı koyun ve keçi yetiştiriciliğini de geliştirecektir."
- Bingöl'ün imajı için tarihi bir yatırım"
SÜTAŞ yatırımının Bingöl'ün gelişmesi, imajı, kalkınması ve istihdam imkanları açısından tarihi öneme sahip olduğunu bildiren Mantı, "Sütaş'ın Bingöl yatırımının gerçekleşmesi için şimdiye kadar valiliğimiz çok önemli çalışmalar yürütmüştür. Yatırıma ait tesislerin en önemli kısımlarının yapılacağı Çeltiksuyu köyü sınırları içinde bulunan arazilerin hazine arazisi olarak tescili, birleştirilmesi, bu arazilerin imar planının yapılması, bu alanda yeni bir yol yapılması gibi çalışmaları süratle tamamladık." diye konuştu.
Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Ramazan davulcuları korkudan o mahalleye adım dahi atamıyor
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum