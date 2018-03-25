Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Ereğli’de 2007 yılında Orhat T. tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi, Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sütbank’a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre çiftliğe süt üretimi için büyükbaş hayvan alındı. Üyelere ise ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alınacağı belirtildi. İlk zamanlar üyelere düzenli para ödendi; ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu 20 bin üyeye para ödenmemeye başlandı.

DOLANDIRILDIKLARI İDDİASI



Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi’nin 2018 yılı olağan genel kurulu, şirketin bulunduğu çiftlikte yapıldı. Gergin geçen kurulda yerinden fırlayan ve dolandırıldığını ileri sürüp mağdur olduğunu belirten lokanta çalışanı Adem Kopan, "Ben 15 saat ateşin başında çalışarak o paraya kazandım. Size güvenerek o parayı getirdim, verdim. Yazık değil mi, ahırda inek yok. Nerede bu inekler? 55 yıllık emeğim gitti" dedi.

Görevlendirildiği divan başkanlığını yapmak istemeyen, Mustafa Yıldız da, emekli ikramiyesi olan 100 bin lirayı şirkete yatırdığını belirterek, "Burada üye olanların çoğu asker, polis, memur, işçi kişiler. Hep gariban insanlar. Benim vicdanım el vermediği için divan başkanlığını yapmak istemedim. Bu kongre ile Orhan T.’yi aklamaya çalışıyorlar. Bizi dolandırdılar. 20 bin üye var. Bizi Çiftlik Bank gibi dolandırdılar. Ben 30 yıllık emekli tazminatımı 100 bin lira verdim, 1 lira geri almadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bize ve buradaki mağdur insanlara acıyıp, bu durumdan kurtarsınlar" dedi.