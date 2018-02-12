Sütçü İmam ve şehit Ömer Halisdemir anısına futbol müsabakası

Şehit Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir'in de katıldığı müsabaka için takımların oyuncuları, kırmızı ve beyaz renkte, üzerinde şehit Halisdemir'in fotoğrafının olduğu formalarla sahaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sütçü İmam ve şehit Ömer Halisdemir anısına Kahramanmaraş ve Niğde'nin vali, milletvekili, belediye başkanı, kaymakam ve diğer protokol üyelerinden oluşan takımları, 12 Şubat Stadyumu'nda futbol müsabakası yaptı.

"Bu memleketin birliği ve bütünlüğü açısından önemli bir simge durumundadır. İnşallah, memleketimizin birliği ve bütünlüğü yönünde bu manevi ruh daim olacaktır. Bugün de memleketin birliğine, bütünlüğüne, sınır ötesine yönelmiş bütün şerleri defetmek üzere bütün insanlarımız birleşmiş durumda. Kahramanmaraş'ımızda da bu en yüksek durumdadır."

- "Amacımız bu ruhu yaşatmak"

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ta düşmana ilk kurşunu atan kişi, Ömer Halisdemir'in ise 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hainlere ilk kurşunu sıkarak darbenin seyrini değiştirmiş isim olduğunu vurguladı.

Her iki ismin de ülkenin kaderini değiştirdiğine dikkati çeken Şimşek, "Amacımız bu ruhu yaşatmak ve genç nesillere bu ruhu aktarmaktır. Bu ruhun zaten yaşatıldığını görüyoruz. Bugün Afrin'de devam eden operasyon ve kahraman ordularımızın başarıları bunu bize gösteriyor. Bu vesileyle de kahraman ordumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da ecdadın çizdiği yolda yürümeye devam ettiklerini vurguladı.

15 Temmuz'da bu milletin ayağa kalktığını vurgulayan Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ terör örgütü tarafından aziz milletimizin iradesine kastedildi. O gün de 12 Şubat ruhu ile bu aziz millet onlara haddini bildirdi. Allah'a hamd olsun, bildirmeye de devam ediyor. Ömer Halisdemir de Sütçü İmam ruhuyla, şehadete yürüyen her zaman şükran ve minnet borçlu olduğumuz bir isim. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün onun anısını burada yaşatıyoruz."