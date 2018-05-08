Süte şiir katıyor

Ahmet Merkit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece ilkokul eğitimini tamamlayabildiğinin altını çizerek, "Ben okuyamadım. Okumak, içimde hep bir ukde olarak kaldı. Bu yüzden çocuklarımı tüm gücümle, yaz, kış demeden, kapı kapı dolaşarak okutmaya çalıştım." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - 50 yıldır şiir yazan sütçü şair Ahmet Merkit, "Tahsilimi tamamlayarak daha çok şiir yazacağım. Kararlıyım, üniversiteyi okuyacağım, gezeceğim ve kitap da yazacağım." dedi.

Merkit, sağlık sorunları nedeniyle artık sütçülük işini yeterince yapamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yardımcım var. Nasip olursa sütçülük yaptığım arabayı ona devredeceğim. Onun da engelli bir çocuğu var. Biz bu işin ekmeğini çok yedik, suyunu içtik. Bu işten bir ekmek de o yesin istiyorum. Devrettikten sonra da tahsilimi tamamlayarak, daha çok şiirler yazacağım. Kararlıyım üniversiteyi de okuyacağım, gezeceğim ve kitap da yazacağım."

- "Şiir bence yaşam demek"

Vatan, bayrak ve millet temalarının yanı sıra yaşadıklarından da esinlenerek şiirler yazdığını dile getiren Merkit, "Şiir bence hayat demek. Şiir, sen, ben, yaşam ve dünya demek. Aynı zamanda şiir duyguların ve iç dünyanın dışa yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sütçü şair, duygusal bir karaktere sahip olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Duygu olmayınca şiir yazmak da olmuyor. Önce his, duygu olacak ki insanda, o hislerini şiirle dışarı vurabilirsin. Ben vatan ve millet sevdalısıyım. Devlet büyüklerime de millet üzerine de şiirler yazdım. Hala da farklı şiirler yazmaya çalışıyorum ama daha çok vatan, millet üzerine şiirler yazıyorum. Çünkü bu vatan uğruna o kadar çok şehit vermişiz ki."