Süte şiir katıyor

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - 50 yıldır şiir yazan sütçü şair Ahmet Merkit, "Tahsilimi tamamlayarak daha çok şiir yazacağım. Kararlıyım, üniversiteyi okuyacağım, gezeceğim ve kitap da yazacağım." dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1955'de dünyaya gelen Merkit, çocukken çobanlık yaptığı Toros Dağları'nda şiir yazmaya başladı. Merkit, genç yaşlarında geldiği İstanbul'da yaklaşık yarım asırdır süt satarak yaşamını sürdürüyor. Bugüne kadar sayısız şiir kaleme alan Merkit, müşterilerinin isteği üzerine süt satarken şiirlerini de seslendiriyor.
Ahmet Merkit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece ilkokul eğitimini tamamlayabildiğinin altını çizerek, "Ben okuyamadım. Okumak, içimde hep bir ukde olarak kaldı. Bu yüzden çocuklarımı tüm gücümle, yaz, kış demeden, kapı kapı dolaşarak okutmaya çalıştım." diye konuştu.
Sütçülük yaparak 3 çocuğunu zorlu şartlar altında büyüttüğünü söyleyen Merkit, çocuklarının birinin makine mühendisi, birinin doktora öğrencisi, diğerinin de öğretmen olduğunu aktardı.
Merkit, sağlık sorunları nedeniyle artık sütçülük işini yeterince yapamadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bir yardımcım var. Nasip olursa sütçülük yaptığım arabayı ona devredeceğim. Onun da engelli bir çocuğu var. Biz bu işin ekmeğini çok yedik, suyunu içtik. Bu işten bir ekmek de o yesin istiyorum. Devrettikten sonra da tahsilimi tamamlayarak, daha çok şiirler yazacağım. Kararlıyım üniversiteyi de okuyacağım, gezeceğim ve kitap da yazacağım."
- "Şiir bence yaşam demek"
Vatan, bayrak ve millet temalarının yanı sıra yaşadıklarından da esinlenerek şiirler yazdığını dile getiren Merkit, "Şiir bence hayat demek. Şiir, sen, ben, yaşam ve dünya demek. Aynı zamanda şiir duyguların ve iç dünyanın dışa yansımasıdır." ifadelerini kullandı.
Sütçü şair, duygusal bir karaktere sahip olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Duygu olmayınca şiir yazmak da olmuyor. Önce his, duygu olacak ki insanda, o hislerini şiirle dışarı vurabilirsin. Ben vatan ve millet sevdalısıyım. Devlet büyüklerime de millet üzerine de şiirler yazdım. Hala da farklı şiirler yazmaya çalışıyorum ama daha çok vatan, millet üzerine şiirler yazıyorum. Çünkü bu vatan uğruna o kadar çok şehit vermişiz ki."
Süt sattığı Zeytinburnu'nda "Sütçü Ahmet" olarak tanınan Merkit, broşür olarak bastırdığı şiirlerini müşterilerine hediye ettiğini de söyleyerek, "Hem süt satıp hem de şiir okurken insanlar mutlu oluyor. Hatta istek yapıyorlar 'bir şiir okur musun' diyorlar. Ben de 'hangi konuda olsun' diye soruyorum. İsteğe bağlı yazdığım şiirlerden de okuyorum." dedi.
Ahmet Merkit, aşk üzerine de şiirler yazdığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:
"Gündüzleri süt satıyorum ama geceleri de uyumuyorum. Hatta eşimle bu yüzden kavga ediyoruz. Hanımım için de şiir yazıyorum. Böylelikle onun gönlünü alıyorum. Eşimi, çocuklarımı ve torunumu çok seviyorum. Torunum için de bir şiir yazdım. Kısmet olursa inşallah önümüzdeki günlerde hem tahsilimi tamamlamak hem de şiirlerimi bir kitapta toplayarak, okuyuculara bir hatıra bırakmak istiyorum. Ortaokuldan başlayarak, lise ve üniversiteyi okumak istiyorum."
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