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Sütlüce'de temel çukuru dolduruluyor -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

  BEYOĞLU  Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor.

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.

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 (Havadan fotoğraflarla) Sütlüce'de temel çukuru dolduruluyor (Havadan fotoğraflarla) Sütlüce'de temel çukuru dolduruluyor
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