Sütlüce'de temel çukuru dolduruluyor -2

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.

