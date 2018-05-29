HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suudi Arabistan 3 yılın ardından Yemenlilere "umre kapısını" açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 04:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan 3 yılın ardından Yemenlilere "umre kapısını" açtı

MARİB (AA) - Suudi Arabistan'ın 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladığı bildirildi.

Yemen Vakıflar ve İrşad Bakanı Ahmed Atıyye, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu yıldan itibaren Yemenliler için umre yolunun açılmasını onaylayan bir kraliyet kararnamesi yayımlandığını duyurdu.

Umre için Suudi Arabistan'a girişlerin, Husi militanların Yemenliler aleyhinde ülkede başlattığı çatışmalar nedeniyle 3 yıl önce durdurulduğunu hatırlatan Atıyye, söz konusu onayın bakanlığının uzun süren çabalarının ardından verildiğini vurguladı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündendeki koalisyon güçleri, Mart 2015'te başlatılan "Kararlılık Fırtınası Operasyonu" kapsamında meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

PARTNERDoğanın devleriDoğanın devleri
GÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangınGÜNCELLEME - Aydın'da ecza deposunda yangın
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğrafFethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan umre Yemen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dönemde 20'nin altında bakan olacak

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Türkiye - İran maçına damga vurdular

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.