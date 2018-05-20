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Suudi Arabistan 690 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan 690 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı

ADDİS ABABA (AA) - Suudi Arabistan, ülkeyi ziyaret eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in talebi üzerine 690 Etiyopyalı mahkumu serbest bıraktı.

Ülkenin resmi televizyonu ETV, serbest bırakılan 690 Etiyopyalının akşam saatlerinde ülkenin başkenti Addis Ababa’daki Bole Havalimanı’na vardığını duyurdu.

Öte yandan Başbakan Ahmed, Suudi Arabistan’daki resmi temasları sırasında, en zengin ikinci Suudi vatandaşı olarak gösterilen ve geçen yıldan bu yana gözaltında tutulan Muhammed Alamoudi'nin serbest bırakılmasını da Suudi makamlarından talep ettiğini açıkladı.

Ortadoğu temasları sonrası Addis Ababa'da basına açıklama yapan Ahmed, Riyad yönetiminin Alamoudi'nin serbest bırakılmasına sıcak yaklaştığını belirtti. Ahmed, “Size garanti ediyorum yakında evine dönecek.” diye konuştu.

Etiyopya'da 4 milyar dolarlık yatırıma sahip 71 yaşındaki Alamoudi, Suudi Arabistan'da geçen yıl kasım ayında yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Etiyopya'da doğan, annesi Etiyopyalı ve babası Suudi Arabistanlı olan iş adamının şirketlerinin ülkede yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor. Yaklaşık 10 milyar dolar servete sahip olduğu söylenen Alamoudi, Forbes dergisi tarafından dünyadaki en zengin ikinci Suudi Arabistan vatandaşı olarak gösteriliyor.

Ahmed'in ziyareti sonrasında Sudan da ülkedeki farklı hapishanelerde tutuklu bulunan yaklaşık bin 400 Etiyopyalı mahkumu geçen haftalarda serbest bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Etiyopyalı mahkumlar Suudi Arabistan

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