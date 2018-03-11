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Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 23:58 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan-ABD ortak askeri tatbikatı başladı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ile ABD Kara Kuvvetleri arasındaki "2018 Dostluk" isimli askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, iki ülkeye ait askeri birliklerin katılımıyla Suudi Arabistan'ın Kuzey Bölgesi'nde bugün başlayan ortak tatbikatın birkaç hafta süreceği belirtildi.

İki ülke arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen tatbikatla, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi, iş birliği ve koordinasyonun artırılması, planlama prosedürlerinin birleştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ortak tatbikatla ayrıca, farklı savaş koşullarında, komuta kademesinde ve savaş alanındaki kontrol operasyonlarında konvansiyonel ve geleneksel olmayan savaş yöntemlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kuzey Bölgesi Yardımcı Komutanı Tümgeneral Salih ez-Zehrani, tatbikatın, askeri birliklerin hazırlığını artırdığı ve savaş yeteneğini ölçtüğünü belirterek, tatbikatta modern teknolojinin yanı sıra bir dizi ağır ve orta ayar savaş ekipmanının kullanıldığını ifade etti.

ABD ve Suudi Arabistan orduları, Nisan 2014'te "Dostluk 3" adı verilen bir ortak askeri tatbikat yapmıştı.

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ABD Suudi Arabistan

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