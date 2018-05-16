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Suudi Arabistan Arap Birliğini Filistin için toplayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Arap Birliğini Filistin için toplayacak

RAMALLAH (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in Arap Birliğini, Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında "birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" amacıyla toplantıya çağıracağı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan Kral Selman, Arap Birliğini bakanlar düzeyinde toplayacağını belirtti.

Kral Selman toplantının amacının da "Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları kınayan Kral Selman, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını elde edene kadar Filistinlilerin yanında olduğunu ifade etti.

Haberde toplantının zamanına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişiyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Filistin Selman bin Abdulaziz Suudi Arabistan

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