Suudi Arabistan Arap Birliğini Filistin için toplayacak

RAMALLAH (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'in Arap Birliğini, Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında "birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" amacıyla toplantıya çağıracağı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan Kral Selman, Arap Birliğini bakanlar düzeyinde toplayacağını belirtti.
Kral Selman toplantının amacının da "Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" olduğunu vurguladı.
İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları kınayan Kral Selman, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını elde edene kadar Filistinlilerin yanında olduğunu ifade etti.
Haberde toplantının zamanına ilişkin bilgiye yer verilmedi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişiyi yaraladı.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum