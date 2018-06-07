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Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 04:47 | Son Güncelleme

Konseyin ilk toplantısı, Cidde kentinde düzenlendi

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı, Cidde kentinde düzenlendi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan başkanlığında düzenlenen toplantıda, konseyin organizasyon yapısı açıklandı.

Konseyin, ortak çıkarlar konusunda ikili iş birliğini artırmak amacıyla kurulduğunun belirtildiği haberde, koordinasyon konseyinin ayrıca, proje ve gözlemlenen programları takip edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan-BAE Koordinasyon Konseyi, Mayıs 2016'da Cidde'de ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE ilk Konsey koordinasyon Suudi Arabistan toplantı

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