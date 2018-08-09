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Suudi Arabistan bin Filistinli şehit yakınını hac için misafir edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan bin Filistinli şehit yakınını hac için misafir edecek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Filistinli şehit yakınlarından bin kişiyi bu yıl hac ibadeti için misafir edecek.

Suudi Arabistan haber ajansına göre, Filistinli bin şehit yakını, bu yıl hac mevsiminde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in davetlisi olarak kutsal topraklarda ağırlanacak.

Haberde, İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı Abdullatif bin Abdulaziz Al eş-Şeyh'in, "Söz konusu talimat, Kral Salman'ın Filistin davasına verdiği sürekli destek, gösterdiği ilgi ve ribat (nöbet) topraklarında Filistin halkının gösterdiği büyük fedakarlıkları takdir etmesi bağlamında geldi." ifadelerine yer verildi.

Bakan Abdüllatif, Filistin halkının, meşru haklarını yeniden kazanma, Müslümanların ilk kıblesini koruma mücadelesinde her türlü destek ve takdiri hak ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hac Suudi Arabistan şehit

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