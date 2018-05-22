Suudi Arabistan Büyükelçisinden iftar

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci, iftar verdi.
Büyükelçi Hireyci tarafından Ankara JW Marriot Otel'de düzenlenen iftar programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu katıldı.
İftarda ayrıca, çok sayıda davetli ve diplomatik misyon temsilcisi de bulundu.
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