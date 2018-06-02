Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Le Monde, Kral Selman'ın Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, Doha ile Moskava arasındaki S-400 füzeleri konusundaki görüşmelerden derin endişe duyduğu belirttiğini kaydetti.

Suudi Kral'ın, S-400 füzelerinin Katar'a konuşlandırılmasının Suudi Arabistan'ın hava sahası konusunda endişeleri olacağını belirterek gerilimin artma riski konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Kral Selman'ın, bölgede istikrarın sürmesi için bu anlaşmanın sona erdirilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yardım etmesini istediği bildirildi.

ASKERİ HAREKAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR



S-400 füzelerinin Katar'a konuşlandırılması halinde S-400 füze savunma sistemini ortadan kaldırmak için askeri harekat dahil gerekli tedbiri alacağını bildirdiğini yazdı.

Le Monde, mektubun muhtevası konusunda ne Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan ne de Suudi yetkililerden herhangi bir yorum yapılmadığını yazdı.

RUS TARAFI İLE YAPILAN GÖRÜŞME İLERİ SEVİYEDE



Katar'ın Rusya Büyükelçisi Fahd bin Muhammed el-Attiyah, geçtiğimiz ocak ayında, dünyanın en başarılı füzeleri olan S-400 alınması konusunda niyetleri olduğunu ve bu sistemi almak için Rus tarafı ile yapılan görüşmelerin ileri seviyeye geldiğini doğrulamıştı.

HENÜZ TESLİM TARİHİ KARARLAŞTIRILMADI



Suudi Arabistan'ın Rusya Büyükelçisi Raid bin Halid Kermli ise önceki gün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Rusya'dan S-400 füzelerin alınması konusunda görüşmelerin başarı bir şekilde ilerlediğini ancak henüz teslim tarihini kararlaştırılamadığını söyledi. (İHA)

