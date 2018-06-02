HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Fransızca yayınlanan Le Monde Gazetesi, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’na bir mektup yazarak, Katar'ı S-400 füzesi almaması konusunda ikna etmesini, Katar'a konuşlandırılması halinde S-400 füze savunma sistemini ortadan kaldırmak için askeri harekat dahil gerekli tedbiri alacağını bildirdiğini yazdı.

Suudi Arabistan'dan Katar'a açık tehdit: S-400 alırlarsa yok ederiz!

Le Monde, Kral Selman'ın Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, Doha ile Moskava arasındaki S-400 füzeleri konusundaki görüşmelerden derin endişe duyduğu belirttiğini kaydetti.

Suudi Kral'ın, S-400 füzelerinin Katar'a konuşlandırılmasının Suudi Arabistan'ın hava sahası konusunda endişeleri olacağını belirterek gerilimin artma riski konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Kral Selman'ın, bölgede istikrarın sürmesi için bu anlaşmanın sona erdirilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yardım etmesini istediği bildirildi.

ASKERİ HAREKAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

S-400 füzelerinin Katar'a konuşlandırılması halinde S-400 füze savunma sistemini ortadan kaldırmak için askeri harekat dahil gerekli tedbiri alacağını bildirdiğini yazdı.

Le Monde, mektubun muhtevası konusunda ne Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan ne de Suudi yetkililerden herhangi bir yorum yapılmadığını yazdı.

RUS TARAFI İLE YAPILAN GÖRÜŞME İLERİ SEVİYEDE

Katar'ın Rusya Büyükelçisi Fahd bin Muhammed el-Attiyah, geçtiğimiz ocak ayında, dünyanın en başarılı füzeleri olan S-400 alınması konusunda niyetleri olduğunu ve bu sistemi almak için Rus tarafı ile yapılan görüşmelerin ileri seviyeye geldiğini doğrulamıştı.

HENÜZ TESLİM TARİHİ KARARLAŞTIRILMADI

Suudi Arabistan'ın Rusya Büyükelçisi Raid bin Halid Kermli ise önceki gün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Rusya'dan S-400 füzelerin alınması konusunda görüşmelerin başarı bir şekilde ilerlediğini ancak henüz teslim tarihini kararlaştırılamadığını söyledi. (İHA)

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Sahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyorSahurda davul eşliğinde Yıldız Tilbe şarkıları seslendiriyor
İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit olduİYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Suudi Arabistan Kral Selman Fransa S-400

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

İstanbul Bakırköy'de TIR faciası! Trafik birbirine kattı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da milletvekillerine Muharrem İnce talimatı: Dava açın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Korgeneral Temel tepkisi!

Kendini yalanlayan Nasuhi Güngör'e bir tepki de AK Partili Metiner'den!

Kendini yalanlayan Nasuhi Güngör'e bir tepki de AK Partili Metiner'den!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.