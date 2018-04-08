Suudi Arabistan, Duma'daki kimyasal silah saldırısını şiddetle kınadı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Beşşar Esed rejiminin Duma'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi tarafından başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde onlarca kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği dünkü kimyasal saldırının endişeyle takip ediliği ve şiddetle kınandığı bildirildi.
Suriye'deki çilelerin artık son bulması ve Cenevre-1 ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı doğrultusunda barış sağlanmasının kaçınılmaz olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun Suriyeli sivilleri koruma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.
Esed rejimi, dün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullandı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi gazdan etkilendi.
Doğu Guta Bölgesi'nde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde, hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.
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