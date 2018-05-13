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Suudi Arabistan güçleri Yemen güçlerine "destek" için Sokotra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan güçleri Yemen güçlerine "destek" için Sokotra'da

ADEN (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen güçlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderilen Suud güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariye kanalının haberine göre, koalisyona ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin Sokotra Adası'na ulaştığı ve "Yemen hükümetiyle ortak koordine çerçevesinde" burada bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu güçlerin, Yemen kuvvetlerine "eğitim ve destek" sağlama amacıyla gönderildiği bildirildi.

Öte yandan, Suudlu ve Yemenli yetkililerden oluşan bir heyet de bu akşam daha erken saatlerde Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizini çözmek için Ada'ya gitmişti.

Koalisyon güçlerinin oluşturduğu bu heyetin toplantısına Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın başkanlık ettiği aktarılmıştı.

- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, "Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." açıklamasını yapmıştı.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

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