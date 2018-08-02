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Suudi Arabistan "hac hackathonu" ile Guinness rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

"Hac hackathonu" 2 bin 950 yarışmacıyla tek seferde dünyanın en çok katılımcılı hackathon etkinliği rekoru kırdı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, 2 bin 950 yarışmacının katıldığı "Hajj Hackathon"u ile Guinness rekorlar kitabına girdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı ve Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu Başkanı Suud El-Kahtani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hajj Hackathonu"nun tek seferde en büyük katılımcılı hackathon rekoru kırdığını belirtti.

Kahtani, ayrıca Guinness temsilcisinden rekor için verilen plaketi teslim aldığı fotoğrafı paylaştı.

Hac mevsimi için yeni projeler ve teknikler geliştirmek amacıyla Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu tarafından "Hajj Hackathonu" adıyla Cidde kentinde düzenlenen ve dün akşam başlayan etkinlik yarın sona erecek.

Teknolojiyi kullanarak küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirme amacıyla düzenlenen, bilgisayar programcıları, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin katıldığı etkinlikte 2 bin 950 kişi yarışıyor.

Suudi Arabistan, hacıların rahat etmesi ve ağırlanması için lojistik hizmet ile binlerce güvenlik görevlisi ve işçiye ihtiyaç duyarken hac yolculuğunu kolaylaştıracak teknik ve lojistik projeler geliştirme yolları arıyor.

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Hackathon rekor Suudi Arabistan

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