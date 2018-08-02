RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, 2 bin 950 yarışmacının katıldığı "Hajj Hackathon"u ile Guinness rekorlar kitabına girdiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı Müsteşarı ve Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu Başkanı Suud El-Kahtani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Hajj Hackathonu"nun tek seferde en büyük katılımcılı hackathon rekoru kırdığını belirtti.
Kahtani, ayrıca Guinness temsilcisinden rekor için verilen plaketi teslim aldığı fotoğrafı paylaştı.
Hac mevsimi için yeni projeler ve teknikler geliştirmek amacıyla Siber Güvenlik ve Programlama Federasyonu tarafından "Hajj Hackathonu" adıyla Cidde kentinde düzenlenen ve dün akşam başlayan etkinlik yarın sona erecek.
Teknolojiyi kullanarak küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirme amacıyla düzenlenen, bilgisayar programcıları, yazılımcılar ve proje yöneticilerinin katıldığı etkinlikte 2 bin 950 kişi yarışıyor.
Suudi Arabistan, hacıların rahat etmesi ve ağırlanması için lojistik hizmet ile binlerce güvenlik görevlisi ve işçiye ihtiyaç duyarken hac yolculuğunu kolaylaştıracak teknik ve lojistik projeler geliştirme yolları arıyor.
'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!
Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir
Türkiye'nin her yerinde şubesi var! Büyük rezalet!
Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Bu köprü altından yapıldı!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum