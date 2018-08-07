Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

AMMAN (AA) - Ürdün, Suudi Arabistan'ın iç işlerine karışılmasını reddettiğini açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın kendi kanunları ile yönetmeliklerini uygulama hakkına sahip olduğunu ve ülkesinin bu konuda Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Ülkesinin, devletlerin egemenliğine ve iç işlerine müdahale etmeme ilkesine saygı göstermesi gereken bölgesel ve uluslararası ilişkilere yönelik sabit bir tutuma sahip olduğunu aktaran Guneymat, Suudi Arabistan'ın kendi ulusal güvenliğini koruma konusunda hukuki ve egemenlik hakkı bulunduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın halkın beklentilerini gerçekleştirme konusundaki reformlarından övgüyle söz eden Guneymat, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın iç işlerine karışılmasını reddettiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.