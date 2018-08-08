Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

TEBUK (AA) - Suudi Arabistan, Kanada'nın, ülkeye yönelik tutumunu mutlak surette reddettiğini yineledi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin batısında yer alan Tebuk bölgesindeki Neom kentinde Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplandı.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın toplantının ardından yaptığı ve Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Kanada hükümetinin olumsuz ve garip tavrına kesin ve mutlak surette karşı olduğunu yineledi. Kanada hükümetinin, gözaltına alınan bazı insan hakları aktivistleriyle ilgili tutumunun hiçbir bilgi ve gerçeklere dayanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin, gözaltına alınmalarını gerektiren suçları işlemeleri nedeniyle başsavcılık tarafından gözaltına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kendi anayasası, hukuki düzenlemeleri ve prosedürleri ile yönetilen hiçbir devletin içişlerine müdahale edilmemesini ve egemenliğine saygı duyulmasını öngören uluslararası sözleşme, ilke ve normlara uyulması gerektiğinin altı çizildi.