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Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

TEBUK (AA) - Suudi Arabistan, Kanada'nın, ülkeye yönelik tutumunu mutlak surette reddettiğini yineledi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkenin batısında yer alan Tebuk bölgesindeki Neom kentinde Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında toplandı.

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın toplantının ardından yaptığı ve Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Kanada hükümetinin olumsuz ve garip tavrına kesin ve mutlak surette karşı olduğunu yineledi. Kanada hükümetinin, gözaltına alınan bazı insan hakları aktivistleriyle ilgili tutumunun hiçbir bilgi ve gerçeklere dayanmadığı ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin, gözaltına alınmalarını gerektiren suçları işlemeleri nedeniyle başsavcılık tarafından gözaltına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kendi anayasası, hukuki düzenlemeleri ve prosedürleri ile yönetilen hiçbir devletin içişlerine müdahale edilmemesini ve egemenliğine saygı duyulmasını öngören uluslararası sözleşme, ilke ve normlara uyulması gerektiğinin altı çizildi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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