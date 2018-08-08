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Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 02:46 | Son Güncelleme

Mısır yönetimi, Kanada ile yaşadığı diplomatik krizde Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır yönetiminin, içişlerine yönelik herhangi bir müdahaleye karşı Suudi Arabistan'ın yanında olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Suudi Arabistan ile Kanada arasında yaşanan diplomatik krizle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Mısır, Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki mevcut krizi endişeyle takip ediyor. Bu kriz, son dönemde uluslararası ve bölgesel bazı tarafların bölge ülkelerinden bazılarının içişlerine müdahale etme yöntemini benimsemesinin bir sonucudur." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerinin, devletlerarası ilişkileri düzenleyen uluslararası sözleşme ve normlara uymasının gerektiği vurgulandı.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "içişlerine açık ve bariz bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada mısır Suudi Arabistan

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