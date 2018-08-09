HABER

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 04:29 | Son Güncelleme

Libya UMH, Kanada ile yaşadığı diplomatik krizde Suudi Arabistan'ı desteklediğini duyurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Kanada ile diplomatik kriz yaşayan Suudi Arabistan'a desteğini açıkladı.

UMH tarafından yapılan yazılı açıklamada, "bazı ülkelerin cüretkarlığı ve başka ülkelerin içişlerine karışmasının hatalı olduğu" ifade edildi.

Libya'nın buna benzer politikalar ve ülkenin egemenliğini ihlal eden müdahalelerin acısını çektiği belirtilen açıklamada, "İçişlerine müdahale edilen Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu krizin dostane yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "içişlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı''Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'
Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulunduYol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Suudi Arabistan Diplomatik Kriz Kanada UMH

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'

'Adnan Oktar, partilerde istihbarat topladı'

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Yol kenarında ön ayakları birbirine bağlı köpek ölüsü bulundu

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Nuriye Gülmen ve Mehmet Dersulu gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Ordu'daki sel felaketine ilişkin açıklama

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Ordu ve 4 il daha diken üstünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.