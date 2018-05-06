Suudi Arabistan ile Mısır arasında 80 anlaşma imzalandı

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi için 80 anlaşmaya imza atıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, Kahire ve Riyad arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek için 80 anlaşma imzalandı.
Anlaşmaların sanayi, ticaret, yatırım, sağlık, eğitim, ulaşım ve petrol alanlarında olduğu bilgisi verildi.
Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah ile Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Tarik Kabil, 1 ile 3 Mayıs arasında düzenlenen Ortak Bakanlar Kuruluna başkanlık etmişti.
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