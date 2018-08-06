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Suudi Arabistan, Kanada ile eğitim programlarını da durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:53 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kanada ile eğitim programlarını da durdurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin ardından Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını durdurduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Riyad yönetiminin, Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci gönderilmesi programlarını durdurduğu ifade edilerek, bu tür programlara kayıtlı olanların diğer ülkelere nakli için acilen bir program hazırlanacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu açıklamıştı.

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eğitim Kanada Suudi Arabistan

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