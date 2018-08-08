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Suudi Arabistan, Kanada'dan arpa ve buğday alımını durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kanada'dan arpa ve buğday alımını durdurdu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, yaşanan diplomatik krizin ardından Kanada'dan arpa ve buğday ithalatını durdurdu.

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Tahıl Kurumu (SAGO) tahıl ihracatçılarına, "Kanada'dan arpa ve buğday alımının durdurulacağı" yönünde resmi tebligatta bulundu.

Söz konusu tebligatta, "Suudi Arabistan Tahıl Kurumu, 7 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, Kanada menşeli buğday ve arpa ithalatını kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Kanada hükümeti istatistik ajansının verilerine göre, sert buğday hariç Kanada, Suudi Arabistan'a 2017'de 66 bin ton buğday, 132 bin ton da arpa sattı.

SAGO'nun 625 bin ton buğday alımı için 16 Temmuz'da açtığı uluslararası ihalede Kanada, muhtemel tedarikçi olarak görülüyordu.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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