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Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı tebrik etti


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