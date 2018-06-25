Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'den Erdoğan'a tebrik telefonu

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da elde ettiği seçim zaferini tebrik etti.

Görüşme vesilesiyle ilişkileri güçlendirme kararlılığı da teyit edildi.

