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Suudi Arabistan, Libya'daki UMH'ye destek için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Libya'daki UMH'ye destek için hazır

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) gerekli desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Enformasyon Ofisi'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ile Cidde'de bir araya geldi.

Cubeyr, görüşmede ülkesinin, UMH'ye terörle mücadele başta olmak üzere siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi pek çok alanda gerekli desteği sunmak için hazır olduğunu belirtti.

Serrac ise Libya'daki uzlaşının sağlanmasında Riyad yönetiminin destekleyici rolünden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede ayrıca Cubeyr'in, Serrac ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dünkü toplantıda ele alınan konulara binaen, iki kardeş ülke arasındaki siyasi iş birliğine ilişkin görüşünü ifade ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cubeyr Serrac Suudi Arabistan UMH

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