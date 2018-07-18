Suudi Arabistan-Lübnan ilişkileri

RİYAD (AA) - Lübnan İçişleri Bakanı Nihad Meşnuk, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile bir araya gelerek güvenlik iş birliği konusunu görüştü.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Lübnan İçişleri Bakanı Meşnuk, Cidde'de Suudi mevkidaşı Abdulaziz'le bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sahadaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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